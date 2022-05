DE “CARA NOVA”, BIBLIOTECA DO IDOSO CONTA COM MAIS DE 500 OBRAS LITERÁRIAS E OFERECE CURSO DE INGLÊS GRATUITO

Inaugurada em 2014, a Biblioteca “Odete Megiato Bronzatti”, mais conhecida como Biblioteca do Idoso, está funcionando em um novo espaço. Em uma sala aconchegante, nos fundos do prédio do Instituto Coronel João Leite, o espaço cultural reúne obras de artistas locais e mais de 500 títulos literários.

Idealizada pela historiadora Rosana Bronzatto – filha da patronesse da biblioteca, Odete Megiato Bronzatti – a Biblioteca do Idoso conta com um vasto acervo. “Temos livros de turismo, viagens, corporativismo, saúde, nutrição, filosofia, psicologia, nutrição, psiquiatria, religião, auto ajuda, dentre outros. É um acervo completo para os idosos que querem adquirir conhecimento através da arte e da literatura”, comentou Rosana.

O acervo da Biblioteca do Idoso conta ainda com três enciclopédias completas, diversas obras de escritores mogimirianos, além de quadros de artistas locais, tais como Tóride Celegatti, José Antonio Mestriner, Márcia Gebara, Janete Cunha Claro, Rita Guarnieri, Fernando Breda e Rosângela Scheithauer.

“Eu tenho um carinho imenso por essa biblioteca. Cada livro, cada quadro e cada mobiliário doado por empresários e artistas locais têm um valor imenso para a promoção da cultura e da literatura. Precisamos incentivar a leitura e a literatura em sua essência e, por isso, eu me dedico tanto a manter este espaço cultural vivo”, ressaltou Rosana.

Os idosos interessados em emprestar livros da biblioteca, podem fazê-lo sem burocracia. O empréstimo é gratuito e não há prazo para a devolução da obra literária. Basta preencher um cadastro na Casa dos Conselhos (que fica no mesmo espaço da biblioteca) e escolher o título que mais agrada.

CURSO DE INGLÊS

Rosana Bronzatto tem formação em línguas e também é voluntária na Biblioteca do Idoso. Todas as terças-feiras ela ministra um curso de inglês gratuito aos idosos interessados em aprender o idioma.

O curso tem duração de dois anos e, no final, todos os participantes recebem um certificado de conclusão. Atualmente, o curso está com 7 alunos e ainda há vagas disponíveis para pessoas com 60 anos ou mais. Basta ir até a Casa dos Conselhos e efetivar a matrícula.