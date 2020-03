Decreto assinado por prefeito estabelece medidas de prevenção ao coronavírus

Foi publicado na edição extra do Jornal Oficial dessa terça-feira (17), o decreto assinado pelo prefeito Carlos Nelson Bueno determinando medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio por Covid-19 – novo coronavírus.

No documento, o prefeito estabelece a suspensão de eventos de lazer, culturais e esportivos, além da interrupção das aulas na rede municipal de ensino.

A decisão tomada pelo chefe do Executivo já começa a vigorar. Ao decretar paralisação das aulas, o fechamento total das escolas municipais começa a partir da próxima segunda-feira (23). No decorrer desta semana são feitas as orientações sobre a adoção de procedimentos preventivos aos professores, pais e alunos, além da distribuição de materiais informativos aos estudantes. Desde a segunda-feira (16) não são computadas as faltas dos alunos.

A determinação do prefeito também estendida aos eventos públicos resultou no cancelamento do Bem Mogi em 29 de março, além de outras ações culturais que permitam a aglomeração de pessoas. O show será reagendado. A medida alcançou ainda as atividades esportivas e campeonatos amadores.

“É uma ação necessária com o objetivo de prevenir a proliferação do coronavírus. Vamos seguir as ações constadas no decreto, pois até o momento a cidade não possui nenhum caso registrado e toda a estrutura da Prefeitura está sendo utilizada para os cuidados com os munícipes”, destacou o prefeito.

A partir dessas determinações, Carlos Nelson também implantou a Comissão Técnica Municipal de Contingenciamento. A equipe também está autorizada a adotar todas as medidas para a criação de áreas específicas de isolamento destinadas a pacientes que possam ser diagnosticado com o Covid-19.