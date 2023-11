Definidos os semifinalistas do Amador Série Ouro A

Crédito: Divulgação

Grêmio Cafezinho, Parque Brasília, Flamengo Santa Mônica e Granada continuam na briga pelo título

As equipes do Grêmio Cafezinho, Parque Brasília, Flamengo Santa Mônica e Granada seguem na luta pelo título da temporada de 2023 do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A. Os semifinalistas foram definidos na rodada das quartas de final, disputada domingo, 26 de novembro. Agora, o Cafezinho pega o Santa Mônica, enquanto o Parque Brasília encara o Granada. Os jogos serão disputado no doming, 3 dezembro.

Mais uma vez a qualidade técnica das partidas chamou a atenção dos torcedores que compareceram em grande número nos quatro espaços públicos onde foram realizadas as partidas. No total, foram marcados 12 gols, excelente média de 3 gols por partida, sendo que nenhuma delas terminou sem gols, outro registro importante para o fortalecimento do futebol amador da cidade.

Parque Brasília e Grêmio Cafezinho garantiram a classificação com tranquilidade ao golearem, respectivamente o Cruzeirinho, por 4 a 0, e o Bangu, por 3 a 0. Em jogos mais equilibrados, o Granada eliniou o Vila Boa Vista por 2 a 1, enquanto o Flamento Santa Mônica garantiu a vaga ao empatar por 1 gol com Novo Horizonte.

Competição teve 32 equipes

A edição de nº 15 do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A, teve início no dia 24 de setembro com 32 equipes inscritas e distribuídas em quatro grupos de oito times cada. Depois de sete rodadas disputadas, as quatro equipes com melhor aproveitamento em cada grupo, passaram para a fase eliminatória. De acordo com o regulamento, foi feito o chaveamento dos confrontos atendendo o ranqueamento conforme a campanha de cada equipe na fase classificatória.

Até a fase de quartas de final, em caso de empate no tempo normal de jogo (dois tempos de 40 minutos cada) a definição pela vaga deu-se pela melhor campanha entre os dois times envolvidos. A partir das semifinais, caso ocorra igualdade no placar no tempo regulamentar da partida, o finalista será conhecido em cobranças de penalidades máximas.

Semifinal – domingo, dia 3 de dezembro:

Grêmio Cafezinho x Flamengo Santa Mônica

Granada Futebol Clube x Parque Brasília Futebol Clube

Resultados das quartas de final

Praça de Esportes Primavera (Costa e Silva)

Bangu Futebol Clube 0 x 3 Grêmio Cafezinho

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

Granada Futebol Clube 2 x 1 Vila Boa Vista

Arena Cafezinho

Flamengo Santa Mônica 1 x 1 Esporte Clube 31 Novo Horizonte

Praça dos Trabalhadores

Esporte Clube Cruzeirinho 0 x 4 Parque Brasília Futebol Clube