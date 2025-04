TOR prende suspeito por receptação de caminhão furtado e associação criminosa em Jaguariúna

Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (24) por receptação de veículo furtado e associação criminosa, durante ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária . A prisão ocorreu por volta das 17h30, na altura do km 1 da SPA-127/340, no município de Jaguariúna.

A equipe policial — composta pelo 2º Sargento PM Andretto, Soldado PM Michel e Soldado PM Delfino — realizava patrulhamento tático com foco na localização de um caminhão Volkswagen furtado na madrugada do dia 23 de abril, no bairro Xangrilá, em Campinas. O veículo, que possuía mecanismos operacionais em sua carroceria, era alvo de buscas intensificadas na região.

Durante a operação, os policiais avistaram um VW Up estacionado em frente a um bar, veículo esse já apontado em investigações como envolvido na ação criminosa. A suspeita levou os agentes a ampliar o patrulhamento nas imediações, quando encontraram o caminhão em uma área de canavial, parcialmente repintado e próximo a equipamentos de pintura.

Três suspeitos estavam no local, mas fugiram ao perceber a aproximação dos policiais. Um deles foi capturado e preso em flagrante. Segundo informações da PM, o detido possui passagem anterior por roubo.

Ainda na área de mata, a equipe localizou um GM Corsa, supostamente usado pelos criminosos para apoio logístico. No porta-malas do veículo, foi encontrada uma placa que pertence a outro caminhão VW 9.150, também com estrutura operacional e furtado no dia 8 de março deste ano.

Além do caminhão furtado, os veículos VW Up e GM Corsa foram apreendidos para perícia, e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da região, que seguirá com as investigações para identificar os demais envolvidos.