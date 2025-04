Mogi Guaçu em Festa: Programação de Aniversário Segue Até o Fim do Mês com Shows, Dança e Cultura!

Mogi Guaçu completou 148 anos de emancipação político-administrativa na última quarta-feira, 9 de abril. Mas as comemorações estão longe de acabar! A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, preparou uma extensa programação cultural que continua até o fim do mês, com atrações para todos os gostos e entrada franca.

Show com Negritude Júnior – 12 de abril

Um dos momentos mais aguardados da festa será no sábado, 12 de abril, com a apresentação do grupo de pagode Negritude Júnior, sucesso dos anos 90. O show será realizado no Parque dos Ingás, no Centro, a partir das 19h, com abertura de uma banda local. O local contará ainda com praça de alimentação.

Festival Noturno de Martinho Prado Júnior – 12 de abril

Ainda no dia 12, a partir das 17h, acontece mais uma edição do tradicional Festival Noturno de Martinho Prado Júnior, reunindo talentos e artistas locais em uma noite de música e integração cultural.

Dança Guaçu 2025 – 26 e 27 de abril

Encerrando o mês com elegância e movimento, o Dança Guaçu 2025 acontece nos dias 26 e 27 de abril, sábado e domingo, a partir das 19h, no Teatro Tupec, no Centro Cultural. Ao todo, sete escolas da cidade vão se apresentar:

PAS! Programa Adolescente Sim

Dançarte Mangata Centro de Jazz

Estúdio de Dança Impacto

Corpo Livre

SESI Núcleo de Dança

Studio Bruna Carvalho

Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo site www.megabilheteria.com ou na sede da Secretaria Municipal de Cultura (Av. dos Trabalhadores, 2.651 – Jardim Camargo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.