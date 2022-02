Deputada Carla Zambelli cumpre agenda política em Mogi Guaçu

A deputada federal Carla Zambelli (PSL) esteve em Mogi Guaçu no último domingo (13), cumprindo agenda política no interior do Estado. Ela foi recebida na Câmara Municipal, onde anunciou conquistas para o município e também recebeu novas demandas. Carla ainda tomou café na Zona Oeste da cidade, onde conversou com a população.

Carla foi recepcionada no legislativo pelo vereador Fernando José Sibila Marcondes, o Dr. Fernandinho (MDB). Fernandinho foi o autor, juntamente com o vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão (Podemos), do pedido encaminhado no ano passado para a deputada que resultou no envio de R$ 800 mil para a área da saúde em emendas parlamentares.

A deputada ainda anunciou outras conquistas para o município, como uma moto para verba de R$ 300 mil para uso na construção da nova base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Representantes do segmento profissional de enfermagem também estiveram na Câmara e pediram o apoio da parlamentar nas reivindicações da categoria quanto ao piso salarial e jornada de trabalho.

Do legislativo, Carla foi até o Parque Cidade Nova, acompanhada dos vereadores e militantes, onde tomou café na loja de conveniência de um posto de combustíveis. A deputada esteve no Município junto do irmão Bruno Zambelli, pré-candidato a deputado estadual.