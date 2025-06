GINÁSTICA ARTÍSTICA DE JAGUARIÚNA CONQUISTA VITÓRIAS EM CAMPINAS

A equipe de Ginástica Artística de Jaguariúna cumpriu no último sábado, dia 31, seu primeiro compromisso oficial na agenda 2025 de competições, nas provas de salto e solo que aconteceram no Colégio Liceu, em Campinas.

Foram 21 ginastas representando a cidade, sendo 8 no nível avançado e outras 13 no intermediário, ficando com o vice-campeonato nessa categoria.

O próximo compromisso da equipe será dia 05 de julho, com competição interna a ser realizada no Ginásio Azulão. Confira o desempenho jaguariunense:

Intermediário — Categoria 1

Lavínia Ferrari de Souza — 10º lugar — 23,40 pts

Intermediário — Categoria 2

Maria Fernanda Rodrigues de Souza — 4º lugar — 27,80 pts

Intermediário — Categoria 3

Ana Luísa Nascimento — 2º lugar — 27,70 pts

Ana Flávia Lanzoni — 3º lugar — 27,50 pts

Laura Santos de Oliveira — 3º lugar — 27,50 pts

Avançado

Ana Cecília da Silva — 4º lugar — 28,80 pts

Sofia Sindeli — 5º lugar — 28,70 pts