Deputado Barros Munhoz garante R$ 200 mil para recapeamento asfáltico de ruas do Jardim São Nilo de Pedreira

O deputado estadual Barros Munhoz (PSB), garantiu o repasse para Pedreira de R$ 200 mil, através de Emenda Parlamentar, destinado ao recapeamento asfáltico das ruas do Jardim São Nilo.

Hamilton Bernardes Junior, prefeito de Pedreira, recepcionou nesta quarta-feira, 6 de maio, no Paço Municipal, Matheus Henrique, assessor parlamentar do deputado Barros Munhoz, para a assinatura do convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Regional.

“Barros Munhoz é um grande amigo de Pedreira e mais uma vez está garantindo a realização de uma importante obra, a recuperação asfáltica das ruas do Jardim São Nilo. Quero destacar também o importante trabalho do presidente da Câmara Municipal, vereador Cristiano Alex Elias (Turco), que juntamente com os assessores Edelver Ferro e Francisco Stranieri, esteve trabalhando para viabilizar os recursos junto ao Deputado Barros Munhoz”, concluiu o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

No total serão efetuados 7.587,65 metros quadrados de recapeamento asfáltico, com investimentos de R$ 280.287,78 sendo R$ 200 mil do Governo do Estado de São Paulo e R$ 80.287,78 em contrapartida da Prefeitura de Pedreira.