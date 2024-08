Desassoreamento do Córrego Cotrins em Artur Nogueira é Iniciado pelo DAEE

Nesta semana, a cidade de Artur Nogueira deu início a uma obra fundamental para o abastecimento de água do município: o desassoreamento do Córrego Cotrins. A ação, executada pelo Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), mobilizou uma escavadeira hidráulica e caminhões para a remoção de sedimentos acumulados no leito do córrego, trabalho que é crucial para melhorar a captação de água destinada à população local.

O desassoreamento é uma medida urgente para aumentar a eficiência do sistema de captação de água, garantindo maior volume de recursos hídricos para a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Artur Nogueira. Além disso, está em estudo a viabilidade de instalação de uma adutora provisória que permitirá o transporte de água do Córrego Boa Vista até a ETA. Com essa intervenção, o volume de água captado dobraria, proporcionando um alívio significativo à demanda hídrica da cidade.

A execução desta obra demonstra o comprometimento das autoridades com a segurança hídrica de Artur Nogueira, uma vez que a melhoria na captação de água é essencial para o crescimento sustentável do município e o bem-estar de seus moradores.