DESCONTO DE 10% NO PAGAMENTO DO IPTU DE JAGUARIÚNA É 3 VEZES O RENDIMENTO DA POUPANÇA

Os contribuintes de Jaguariúna têm um grande incentivo para pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) à vista neste ano. A Prefeitura concede, pela primeira vez, 10% de desconto para o pagamento do tributo em cota única, que deve ser feito até o próximo dia 20 de fevereiro.

Para ter uma ideia da vantagem de quitar à vista o imposto, os 10% de desconto concedidos representam mais de três vezes o rendimento anual da poupança (3,15%). Também é mais do que o dobro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial no Brasil, que fechou 2019 em 4,31%, e do que a taxa Selic (4,5% ao ano), que serve de base para a cobrança de juros no mercado financeiro.

O desconto de 10% concedido pela Prefeitura consta na Lei Municipal 2657, de 11 de dezembro de 2019, aprovada pela Câmara Municipal.

A previsão da Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura é de receber cerca de R$ 5 milhões apenas com o pagamento à vista com desconto. No total, foram distribuídos 24.400 carnês, com valor de R$ 21,2 milhões do tributo. A expectativa é de que haja um aumento de até 8% na arrecadação em relação ao ano passado.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira