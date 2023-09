Devido à alta procura, Educação estende inscrições para novo processo seletivo em Artur Nogueira

Interessados devem se inscrever até esta terça (5), na Secretaria de Educação; resultados serão divulgados no dia 27 de setembro

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, estende as inscrições para o novo processo seletivo, devido à alta procura. Os interessados devem comparecer até esta terça-feira (05), na Secretaria de Educação.

O processo seletivo é simplificado e se destina ao preenchimento temporário e emergencial, e o cargo será convocado conforme a necessidade da Prefeitura, em até 12 meses.

Para participar, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos específicos para cada vaga que constam no edital.

OPORTUNIDADES E SALÁRIOS

As oportunidades são para os cargos de Agente controlador de vetores (10 vagas); Agente de apoio escolar (2 vagas); Agente de desenvolvimento infantil (12 vagas); Cozinheira (2 vagas); Motorista (7 vagas).

Aos profissionais admitidos, a carga horária será de 40 a 44 horas semanais e contarão com salários no valor de R$1.598,23 a R$2.661,52 ao mês.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem comparecer até esta terça-feira (05), na Secretaria de Educação, entre 8h e 16h. A pasta está localizada na Avenida XV de Novembro, 1400, Jardim Planalto.

As inscrições gratuitas serão realizadas mediante o preenchimento da ficha e entrega do currículo, bem como os documentos comprobatórios para pontuação (cópia da carteira profissional ou outro documento que comprove o tempo de serviço no cargo – reconhecido firma em cartório.

Para função de motorista deverão apresentar cópia da CNH e do Curso de Transporte Escolar, e para as agentes de apoio escolar, a cópia do certificado de monitor de transporte escolar).

O edital completo contendo todas as informações referentes ao Processo Seletivo pode ser acessado no Diário Oficial do município, através do link: <http://arturnogueira.sp.gov.br/site/diario-oficial-artur/>.

CRONOGRAMA

– Inscrições: até 05 de setembro (terça-feira)

– Análise das inscrições: de 06 a 19 de setembro

– Publicação dos indeferidos: 20 de setembro

– Recurso: 21 e 22 de setembro

– Publicação dos resultados e classificação final: 27 de setembro