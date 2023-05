Di Paullo & Paulino, Marcos Paulo & Marcelo e Luiz Miguel & Daniel comandam o 1ª Grande Boi no Rolete em Campinas

Um dia para entrar na história dos amantes da música sertaneja e de uma excelente gastronomia caipira! No dia 02 de julho, a cidade de Campinas vai receber os shows de Di Paullo & Paulino, Marcos Paulo & Marcelo e Luiz Miguel & Daniel. O evento que marca esse encontro inédito, intitulado “1ª Grande Boi no Rolete”, vai acontecer na Arena MG, a partir das 11h. A realização da festa é da Chicão Shows e Mineirinho Eventos e conta com o apoio do Clube dos Cavaleiros e Charreteiros de Campinas e da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Campinas.

Di Paullo & Paulino apresentarão músicas que marcaram época como “Amor de Primavera”, “Telefone Mudo” e “Estrelinha”, música que teve a participação da saudosa Marília Mendonça. Juntos desde 2007, Marcos Paulo & Marcelo são pura emoção por onde passam e tem em seu repertório grandes sucessos da dupla Milionário & José Rico. Luiz Miguel & Daniel trazem para o palco além da autoral “O que já era meu”, outros grandes clássicos da história da música sertaneja.

Estarão disponíveis para o público cinco tipos de ingressos: Arena, Área Vip, Lounge, Camarote, Camarote Corporativo e Familiar. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Tycket https://www.tycket.com.br/di-paullo-e-paulino.html.

O público que comprar o ingresso terá direito de saborear um delicioso cardápio como Boi no rolete, leitoa paraguaia, mandioca frita, arroz, salada, farofa, linguiça, frango e outras iguarias. No evento, também terá uma área destinada para as crianças com diversos brinquedos e monitores.

SERVIÇO

Evento: 1ª Grande Boi no Rolete (Di Paullo & Paulino, Marcos Paulo & Marcelo e Luiz Miguel & Daniel)

Data: 02 de julho

Horário: 11h

Local: Arena MG – Rua Iberê Gomes Grosso, 340 – Parque São Gabriel – Campinas/SP.

Mais informações: (19) 3276 5628 / (19) 9 8711 7548