PM prende dois foragidos da Justiça em Jaguariúna e Pedreira

Ações distintas realizadas nesta quinta-feira (8) resultaram na captura de criminosos procurados por furto e latrocínio

A Polícia Militar realizou duas prisões de foragidos da Justiça nesta quarta-feira (8), em ocorrências distintas nos municípios de Jaguariúna e Pedreira. Um dos detidos era procurado por furto e o outro estava foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por latrocínio.

Em Jaguariúna, a prisão ocorreu durante a madrugada. Policiais militares foram acionados para atender a uma denúncia de tráfico de drogas na Estrada Judite dos Santos Pinto, no Jardim Cruzeiro do Sul. No local, a prática de tráfico não foi confirmada, mas um homem, identificado como J., foi abordado. Ao consultarem seu histórico criminal, os agentes constataram que ele estava procurado pela Justiça por furto. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

Já em Pedreira, a prisão foi registrada durante a tarde. Após denúncia recebida via COPOM, que indicava que um homem afirmara estar foragido da Justiça, a equipe se dirigiu até o endereço informado, no Jardim Andrade. No local, os policiais encontraram L., de 46 anos, que ao avistar a viatura tentou se esconder, mas logo se entregou e confirmou estar em situação de fuga. Ele estava foragido do sistema prisional há cinco meses, onde cumpria pena de mais de 21 anos por crime de latrocínio.

Ambos os detidos foram encaminhados às respectivas Delegacias de Polícia e permaneceram à disposição da Justiça.