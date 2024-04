DIA “D” DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E A COVID ACONTECE NESTE SÁBADO

Com intuito de aumentar a cobertura vacinal da população, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado, 13 de abril, o “Dia D” de vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe. A campanha destinada às pessoas dos grupos prioritários, como idosos acima de 60 anos, crianças maiores de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, portadores de comorbidades e deficiência permanente, irá acontecer em todos os Postos de Saúde da Família, das 8h às 16h, e na Feira Cultural, localizada Praça do Novo Centro, das 8h às 14h. Além da imunização contra a gripe, haverá aplicação da vacina contra Covid-19 e atualização da carteira de vacinação. Para receber a vacina, crianças e adolescentes devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis, com o Cartão SUS e a Carteira de Vacinação em mãos.