Pia Fraus leva o espetáculo “Dinossauros do Brasil” para Mogi Mirim e outras cidades do interior de São Paulo gratuitamente

A ancestralidade contada a partir da Cultura Popular Brasileira com uma linguagem poética e encantadora. A peça é aberta ao público de todas as idades.

Depois do sucesso de muitas apresentações que aconteceram do espetáculo na capital paulista, agora em 2025, chegou a vez de cidades do interior apreciarem a divertida peça “Dinossauros do Brasil”.

Por meio de Teatro de Bonecos, danças, máscaras, circo e artes plásticas, a cia. Pia Fraus conta sobre o surgimento desses incríveis animais da pré-história, transmitindo de forma envolvente e criativa a evolução histórica do planeta contemplado diretamente aqui no Brasil.

Em Mogi Mirim a Pia Fraus estará no dia 30 de maio, sexta-feira, às 19h30, no Projeto Maguila. A cia., que já esteve em mais de 25 países, agora passará por sete cidades, depois de Porto Feliz, São José dos Campos e Mogi Mirim, o espetáculo chegará em Valinhos, Guarulhos, Monte Alto e Leme, de maio a junho de 2025. No segundo semestre de 2025 a cia. Pia Fraus continua a se apresentar em outras cidades do interior.

O espetáculo “Dinossauros do Brasil”

Estreada no ano passado, a peça retrata os dinossauros, animais exuberantes para a humanidade, que desapareceram há cerca de 65 milhões de anos e marcaram a presença neste planeta.

Inspirado livremente no livro “Novo Guia Completo dos Dinossauros do Brasil”, do paleontólogo e escritor Luiz Eduardo Anelli, as cenas percorrem os caminhos por onde os dinossauros passaram: Maranhão, Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Tratando assuntos como geografia, Cultura Popular, história e pré-história, ética, além de muita música brasileira, a peça traz a harmoniosa trilha sonora de Ricardo Prado, com o Forró, Chorinho, Xaxado, músicas essas que encantam o público com as personagens dinossauros. Alguns são representados pelo Amazonsaurus, Ubirajara jubatus, Kurupi, Saturnalia Tupiniquim, Sacissauro, entre tantos outros.

Esse espetáculo foi indicado finalista do APCA de 2024 como melhor espetáculo com bonecos.

Pia Fraus

Da diversidade de formação de seus componentes (teatro, dança, teatro de bonecos e de máscaras, circo e artes plásticas) surge a linha de trabalho da companhia: desenvolver uma linguagem que aprimore dramaticamente cada uma dessas áreas e as integre. Nos seus 41 anos o grupo já visitou 25 países: Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Itália, Suécia, Suíça, França, Inglaterra, Escócia, Índia, Timor Leste, Eslovênia, Holanda, Equador, Bélgica, Venezuela, Rússia, República Tcheca, Panamá e todos os estados brasileiros. O último prêmio foi para o aporte de criação de espetáculo, Zé Renato – edição 2021, execução 2022, do espetáculo “Gigantes Modernistas”. Em fevereiro de 2024, a Cia. esteve na Índia participando do Ishara Internacional Puppet Theatre Festival.

As apresentações acontecerão por meio do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC ICMS), com o patrocínio da Eaton, empresa global de gerenciamento inteligente de energia.

FICHA TÉCNICA

Direção Artística: Beto Andreetta

Dramaturgia: Beto Andreetta

Elenco: Vanessa Silva, David Caldas, Bruna Alves, Letícia Progenio e Diogo de Carvalho

Elenco de Apoio: Camila Fávero, Lucas Santana e Mariana Neves.

Composição Musical: Ricardo Prado

Produção Musical: Ricardo Prado e Guto Gonçález e Estúdio Canto das Corujas

Criação Bonecos: Dino Soto

Criação Cenário: Rosa Rodrigues e Carlos Delfino

Figurino: Pia Fraus

Direção Financeira: Jackson Iris

Produção Executiva: Vanessa Silva

Produção: Pia Fraus

Consultor em Paleontologia: Luiz Eduardo Anelli

Assessoria de imprensa: Isabela Barbosa

Serviço:

Cia. Pia Fraus “Dinossauros do Brasil” em Mogi Mirim

Local: Projeto Maguila

Endereço: Rua: José Rezende da Mota, 895 – Parque das Laranjeiras, Mogi Mirim- SP

Datas: 30 de maio (sexta-feira)

Horários: 19h30

Sujeito a lotação.

Entrada Gratuita.