Dia de Campo encerra 5ª Campanha Calagem de Outono em Artur Nogueira

Em mais uma ação de fortalecimento da agricultura local, a Prefeitura de Artur Nogueira promoveu, na última sexta-feira (16), o encerramento da 5ª Campanha Calagem de Outono com a realização de um Dia de Campo. A iniciativa, organizada pela Secretaria de Agricultura, reuniu produtores rurais, instituições de ensino, pesquisa e extensão para uma manhã de aprendizado e troca de experiências sobre o manejo sustentável do solo.

A programação teve início às 7h30, no Sítio Palmeiras, com a recepção dos participantes e abertura oficial do evento. Em seguida, os visitantes percorreram quatro estações temáticas, com atividades práticas e demonstrações em campo. A primeira estação abordou ações integradas de assistência técnica e extensão rural promovidas pela Secretaria de Agricultura em parceria com a CATI regional de Mogi Mirim. Já a segunda destacou práticas de conservação do solo, conduzidas por professores e alunos do UNASP Campus Engenheiro Coelho.

Na terceira estação, representantes da Calcário Embracal apresentaram as diferenças entre os tipos de calcário, sua origem e o uso em mistura com gesso, ressaltando a importância do insumo como base para a agricultura. Por fim, a quarta estação foi dedicada aos indicadores de qualidade do solo, com participação da UNESP de Rio Claro e do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

O Dia do Campo contou com o apoio da Calcário Embracal, Instituto Agronômico de Campinas (IAC), CATI Mogi Mirim, UNESP, UNASP, Embrapa Meio Ambiente e Rede Agroecologia Leste Paulista.

CAMPANHA CALAGEM

Durante toda a campanha, a Secretaria de Agricultura ofereceu capacitações, assistência técnica e coleta de amostras para análise de solo, incentivando o uso consciente de insumos e práticas voltadas à conservação dos recursos naturais.

De acordo com o secretário de Agricultura, Odair Boer, o sucesso da campanha reforça o compromisso da gestão com a sustentabilidade no campo. “O solo é um patrimônio do produtor rural. Cuidar dele é garantir produtividade, preservar o meio ambiente e fortalecer a agricultura familiar. Ficamos muito satisfeitos com o engajamento dos agricultores nessa edição da campanha”, afirmou.

Para mais informações sobre as ações da Secretaria de Agricultura ou futuros eventos, os interessados podem procurar a Casa da Agricultura, localizada na Rua Nossa Senhora das Dores, nº 326, no Centro, ou entrar em contato pelo telefone (19) 3827-9723.