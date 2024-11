Dia do Campo Limpo bate recorde de descarte de embalagens

Promovido pela Prefeitura Municipal de Amparo, o Dia do Campo Limpo conscientiza o homem do campo sobre a necessidade do descarte adequado de embalagens de agrotóxicos.

Este ano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, realizou a ação em 8 de novembro, disponibilizando aos produtores rurais da região uma oportunidade importante de dar o destino correto a esses resíduos, evitando riscos de contaminação para o meio ambiente, pessoas e animais.

Ação Registrou Crescimento Significativo

O volume de resíduos recolhidos na edição 2024 foi de 1.064 kg, um aumento de 49% em relação ao ano passado, quando foram recolhidos 710 kg. O número de produtores participantes também cresceu, passando de 25 para 44 agricultores, o que demonstra uma adesão crescente à prática de descarte responsável.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, a ação tem como objetivo conscientizar os produtores sobre a importância de armazenar corretamente as embalagens de agrotóxicos, realizar a tripla lavagem dos frascos e inutilizá-los com furos, para evitar contaminações. As embalagens devem ser guardadas em locais seguros até a realização das próximas campanhas de recolhimento.

Comprovante de Entrega Facilita Acesso a Crédito

Durante o evento, a ADIAESP (Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo) forneceu aos produtores um comprovante de entrega das embalagens, documento que pode ser apresentado em alguns bancos, como parte do processo para a concessão de crédito agrícola.