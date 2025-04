Santo Antônio de Posse garante posição de destaque na criação do Centro de Inteligência da RMC

Município passa a integrar diretoria do novo órgão regional de segurança pública, voltado à cooperação entre Guardas Municipais

Santo Antônio de Posse terá papel ativo no recém-criado Centro de Inteligência Metropolitano (CIM) da Região Metropolitana de Campinas (RMC), oficializado nesta quarta-feira, 16, durante reunião realizada na sede da Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP). A iniciativa representa um marco na articulação regional para o enfrentamento à criminalidade e para o fortalecimento das políticas de segurança pública.

O município será representado na diretoria do CIM pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, com o Inspetor Alves nomeado para o cargo de 2º secretário. A composição da primeira diretoria e a aprovação do Regimento Interno ocorreram na mesma reunião que marcou a formalização do novo órgão.

O CIM surge como um núcleo de articulação estratégica entre as Guardas Municipais da RMC, com foco no compartilhamento de informações em tempo real, planejamento de operações conjuntas e criação de forças-tarefa especializadas, respeitando as demandas específicas de cada um dos 20 municípios que compõem a região.

O prefeito Ricardo Cortez, destacou a importância da atuação colaborativa para o fortalecimento da segurança local. A iniciativa também conta com o apoio do secretário municipal de Segurança Pública, Franco, e do comandante Júnior, que reforçaram o compromisso do município com ações integradas e soluções regionais.

“É fundamental para nós estarmos diretamente envolvidos nas estratégias que visam fortalecer a segurança do nosso município. A atuação conjunta com as demais agências de inteligência da região certamente trará resultados positivos para todos,” afirmou o Inspetor Alves.

A inauguração do Centro de Inteligência Metropolitano está prevista ainda para o primeiro semestre, com sede em uma sala exclusiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Guarda Municipal de Campinas.