ESCOLAS MUNICIPAIS DE JAGUARIÚNA PROMOVEM ‘DIA D’ CONTRA A DENGUE NESTE SÁBADO

Neste sábado, dia 29 de março, as escolas da rede municipal de Jaguariúna estarão abertas no período da manhã para realizar o “Dia D” contra a dengue. A iniciativa tem como objetivo conscientizar alunos, pais e toda a comunidade sobre a importância da prevenção e do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Durante o evento, diversas atividades serão desenvolvidas com os estudantes e a população. A programação inclui exposição de trabalhos, shows de música, apresentações de teatro e dança, feira do livro, palestra educativa, bazar, demonstração das fases da dengue, distribuição de informativos, jogos e brincadeiras, sorteios e panfletagem no bairro Nassif.

Os professores das unidades escolares serão responsáveis por orientar as atividades, garantindo que o conhecimento seja disseminado de forma lúdica e educativa. A expectativa é que o evento mobilize grande parte da comunidade e contribua significativamente para a conscientização sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Foto: arquivo