Evento multicultural na Sala Toninhos marca o lançamento do documentário Territórios Negros este mês em Campinas

Duda Crespa, Daniel Almeida, Robson Arruda, Camila Novaes, Majestade Babilônia entre outras personalidades negras são presenças confirmadas para o evento

Dia 13 de abril, domingo, a partir das 16 horas, o espaço da sala Toninhos no estacionamento da estação Cultura de Campinas recebe um evento multicultural com apresentação da DJ Majestade Babilônia, Samba de Bumbo com Nhô Arruda e a participação do projeto Odara Conecta.

Haverá ainda uma roda de conversa sobre a cena preta e o cinema nacional, com a participação de Duda Crespa, responsável pela produção de acessibilidade do projeto, Robson Arruda, Camila Novaes e Daniel Almeida, que levou o nome da região para o Oscar, com sua participação no filme Ainda Estou Aqui. Daniel é o diretor do média metragem documental Territórios Negros: Virada Afro Cultural e a Construção de um Quilombo na cidade das Andorinhas, que será exibido na Sala Toninhos no dia 13. A responsabilidade de mediar essa roda de conversa e fazer ela girar é do produtor cultural, Jonatas Akin.

A programação começa com a abertura do espaço às 16h. Cinema, história, música, dança, ancestralidade e informação compõem as linguagens culturais do evento, que tem entrada gratuita, até a capacidade máxima do espaço.

Participam do documentário Alessandra Ribeiro da Casa de Cultura Fazenda Roseira, Mestre Topete da Escola de capoeira Angola Resistência, Camila Novaes e Robson Arruda do Movimento cultural Nhô Arruda, Rosa Sales do Grupo de Teatros e Danças Populares Urucungos, TC Silva coordenador da Casa de Cultura Tainã, os produtores culturais Jonatas Akin e Hélio Zulu e a produtora cultural, Bruna Camargo. O documentário conta com acessibilidade comunicacional, LIBRAS e o evento segue até às 22h.

Durante a exibição do filme, pipoca será distribuída gratuitamente para o público. Haverá também uma praça de alimentação com venda de pastel e bebidas (água, refrigerante e cerveja).

O projeto Territórios Negros: Virada Afro Cultural e a construção de um Quilombo na cidade das Andorinhas foi contemplado no Edital de Fomento nº 02/2023 – Audiovisual – com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo); Termo de Execução Cultural nº. 294/2024. Trata-se de um documentário de média metragem sobre a construção dos corredores culturais pretos da cidade entremeado à produção cultural afro-referenciada atual.

SERVIÇO

Lançamento – Documentário Territórios Negros: Virada Afro Cultural e a construção de um Quilombo na cidade das Andorinhas

Dia: 13/04 (domingo)

Hora: 16h às 22h | Acessibilidade: LIBRAS

Local: Sala Toninhos – Estação Cultura | R. Francisco Teodoro – Vila Industrial Campinas/SP

Ingresso: Gratuito (até a capacidade máximo do espaço)

Sinopse

A construção imagética da Virada Afro Cultural como asas para a realização do quilombo campinas traz no filme, por meio da narrativa de personagens vivos da história preta campineira, a trajetória de construção de espaços urbanos afro referenciados que se erguem em dimensões da subjetividade e jeito de ser da gente; da população afro diaspórica sudestina de Campinas. Nesse cenário a obra compõe uma demarcação simbólica desses locais, que podemos entender como territorios negros. Além disso, temos também o movimento ancestral sankofa, reverenciando os nossos do passado, do presente e que virão, para a construção desse grande quilombo ou talvez aquilombamento na cidade das andorinhas.

Ficha Técnica

Coordenação Geral: Jonatas Akin | Produção: Héllio Zulu | Produção Executiva: Bruna Camargo | Produção de Acessibilidade: Duda Crespa | Design e Arte: Ike Banto | Trilha Sonora e Mixagem: Fuluke | Auxiliar de Acessibilidade: Ana Beatriz Lima| Audiodescrição: Jenny Zion | Participação: Alessandra Ribeiro, Mestre Topete, Camila Novaes, Robson Arruda, Rosa Sales, TC Silva | Roteiro e Audiodescrição: Araçari Salles | Legenda: Jul Benfica| Intérprete janelas de LIBRAS: Andressa Lima | Intérprete de LIBRAS: Josie Ananias | Consultoria de Audiodescrição: Aline Borges | Social Media: Luiza Merakie | Assessoria de imprensa: Karime Ribeiro | Gravação e Edição: Daniel Almeida | Captação de Som: Daniel Miranda | Realização: Virada Afro Cultural