Diagnóstico precoce ajuda no tratamento contra o câncer nos homens

Foto: Ttima Miroshnichenko

O mês de novembro foi escolhido para conscientizar os homens sobre a importância de cuidar do corpo e ter atenção aos sinais. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca) reforçam um recado importante: o diagnóstico precoce salva vidas, mas deve ser feito de forma consciente e personalizada.

Ao contrário do que muitos pensam, exames como PSA e toque retal não devem ser feitos apenas por idade ou rotina, mas sim avaliados caso a caso. Isso evita diagnósticos equivocados, como falsos positivos, que podem levar a exames invasivos desnecessários e tratamentos com efeitos colaterais, como disfunção erétil e incontinência urinária.

A recomendação é clara: fique atento a sinais como dificuldade para urinar, sangue na urina ou necessidade frequente de urinar. Percebeu algo diferente? Procure um médico. O Sistema Único de Saúde (SUS), oferece todos os exames necessários e os tratamentos mais avançados, como cirurgia, quimioterapia e radioterapia.

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, com estimativa de mais de 71 mil novos casos por ano até 2025. A idade é o principal fator de risco, com maior incidência após os 60 anos, e a obesidade pode tornar o tumor mais agressivo.

Para enfrentar essa realidade, o Ministério da Saúde investiu mais de R$ 893 milhões em tratamentos de câncer de próstata desde 2023, ampliando o acesso a cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Em 2023, foram realizadas mais de 233 mil cirurgias, e esse número continua crescendo em 2024.

Além do tratamento, hábitos saudáveis como praticar exercícios, manter uma alimentação equilibrada e evitar o tabaco e o álcool são grandes aliados para prevenir não só o câncer, mas diversas outras doenças. Cuide da sua saúde, procure acompanhamento regular e participe do movimento Novembro Azul.

Reportagem, Janary Damacena

Agência Voz