Cavalaria Antoniana celebra 50 anos com cavalgada, fé e música em Jaguariúna

Evento tradicional reúne cavaleiros, famílias e atrações musicais em dois dias de festa

Jaguariúna se prepara para celebrar uma das mais marcantes tradições de seu calendário cultural: a Cavalaria Antoniana, que em 2024 completa 50 anos de história. Com uma programação especial marcada para os dias 14 e 15 de junho, o evento promete reunir cavaleiros, famílias e visitantes em um grande encontro que valoriza a fé, a cultura e o espírito comunitário.

Aberta ao público e sem necessidade de inscrição, a cavalgada é gratuita e recebe participantes de Jaguariúna e região, mantendo viva a tradição que se consolidou como símbolo da identidade local. Mais do que um desfile de cavalos, a Cavalaria Antoniana representa respeito às raízes, integração social e amor pela natureza.

A festa tem início no sábado (14), com shows musicais a partir das 18h, incluindo apresentações de Isaac Santana e da dupla Henrique e Diego. No domingo (15), o ponto alto do evento é a cavalgada. A concentração dos cavaleiros será às 9h, em frente à MP Eventos, de onde partirão às 10h em direção ao Centro Cultural.

No local, os cavaleiros serão recepcionados com o desfile dos alunos das escolas municipais e receberão a tradicional bênção do padre às 11h. Em seguida, o grupo seguirá até o Parque Santa Maria, onde a programação continua com shows de Rafa e Bordotti e da banda Made in Roça, das 13h às 22h.

O Parque Santa Maria também contará com praça de alimentação completa e brinquedos gratuitos para as crianças, garantindo um ambiente festivo e acolhedor para toda a família.