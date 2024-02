DICAS ESSENCIAIS PARA EVITAR GOLPES NA COMPRA DE IMÓVEIS RURAIS E URBANOS

A compra de um imóvel é um dos momentos mais importantes na vida de uma pessoa. No entanto, esse processo também pode ser uma oportunidade para golpistas se aproveitarem da inexperiência ou da ingenuidade dos compradores. Para evitar cair em golpes imobiliários, é essencial estar atento e adotar algumas medidas de precaução. Aqui estão algumas dicas importantes:

Pesquise sobre a reputação do vendedor ou da imobiliária: Antes de fechar qualquer negócio, pesquise sobre a reputação do vendedor ou da imobiliária. Verifique se há reclamações ou denúncias contra eles em sites especializados ou órgãos de defesa do consumidor.

Desconfie de ofertas muito abaixo do valor de mercado: Golpistas costumam atrair vítimas oferecendo imóveis a preços muito abaixo do valor de mercado. Desconfie de ofertas muito vantajosas e faça uma análise criteriosa antes de prosseguir com a compra.

Verifique a documentação do imóvel: Antes de fechar o negócio, verifique toda a documentação do imóvel, incluindo escritura, matrícula, certidões negativas e impostos em dia. Certifique-se de que não há pendências legais que possam comprometer a compra.

Evite realizar pagamentos adiantados: Nunca realize pagamentos adiantados sem garantias concretas de que o negócio será concluído. Golpistas costumam pedir adiantamentos sem oferecer contrapartidas, deixando o comprador sem o imóvel e sem o dinheiro.

Desconfie de vendedores apressados: Se o vendedor estiver pressionando você a fechar o negócio rapidamente, desconfie. Tome o tempo necessário para analisar todas as informações e consultar um profissional de confiança antes de tomar uma decisão.

Exija um contrato de compra e venda: Antes de efetuar qualquer pagamento, exija um contrato de compra e venda detalhado, que estabeleça todas as condições do negócio, incluindo prazos, formas de pagamento e penalidades em caso de descumprimento.

Consulte um profissional especializado em negociações imobiliário: Se sentir qualquer dúvida ou insegurança durante o processo de compra, consulte um profissional especializado no ramo imobiliário. Um profissional qualificado poderá orientá-lo e oferecer as melhores soluções para proteger seus interesses.

Verifique a veracidade das informações: Confira todas as informações fornecidas pelo vendedor ou pela imobiliária, como características do imóvel, localização, condições de pagamento e histórico de proprietários anteriores. Não confie apenas nas palavras do vendedor e faça sua própria pesquisa.

Fique atento a sinais de fraude: Esteja atento a sinais de fraude, como inconsistências nas informações fornecidas, falta de documentos ou pressão excessiva para fechar o negócio. Se algo parecer suspeito, não hesite em pedir esclarecimentos ou interromper a negociação.

Confie no seu instinto: Por fim, confie no seu instinto. Se algo não parecer certo, é melhor recuar e buscar outras opções. Não se deixe levar pela pressa ou pela empolgação e tome decisões conscientes e bem informadas.

Seguindo essas dicas simples, você estará mais preparado para evitar golpes na compra de imóveis e proteger seu patrimônio. Lembre-se sempre de agir com cautela, fazer uma pesquisa detalhada e consultar profissionais qualificados antes de fechar qualquer negócio.

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br