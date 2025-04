Dois Procurados Pela Justiça São Presos Pela PM em Mogi Guaçu em Menos de 4 Horas

A Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu, na noite de terça-feira (23), dois homens procurados pela Justiça em ações distintas realizadas em bairros diferentes da cidade. As capturas ocorreram com intervalo de pouco mais de três horas, durante patrulhamento de rotina.

A primeira prisão aconteceu por volta das 18h15 no Jardim Suécia. Os policiais reconheceram um indivíduo com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ao ser abordado, J., não portava nada de ilícito, mas a consulta ao sistema confirmou o mandado em seu nome. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

Pouco depois, às 21h55, outra equipe da PM avistou um homem sentado na calçada do Bairro Alto dos Ipês. Os agentes também já sabiam que ele era procurado pela Justiça. J., foi abordado e após consulta, teve confirmada a existência de um mandado por crime de roubo. Assim como o primeiro, ele também foi apresentado à Central de Polícia Judiciária e ficou detido.

As duas prisões reforçam a atuação da Polícia Militar no cumprimento de mandados judiciais e no combate à criminalidade no município.

Siga para mais notícias policiais e operações da segurança pública em Mogi Guaçu e região.