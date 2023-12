Diego e Arnaldo lançam última música do DVD Essência, “Como É Que Fala Não”

A inédita chegará nas plataformas de áudio, juntamente com o projeto na íntegra, no dia 30 de novembro de 2023 (quinta), às 21h e o clipe,01 de dezembro de 2023 (sexta), às 12h no Youtube

Diego e Arnaldo, umas das duplas mais importantes do Brasil, anunciam o lançamento de mais uma inédita “Como É que Fala Não”, que fecha com chave de ouro o DVD “Essência”, gravado em Goiânia, que contou com 15 músicas inéditas e participações especiais de grandes nomes da música como: Bruno e Marrone, Jads e Jadson, Guilherme e Benuto, Icaro e Gilmar e Fred e Fabrício.

“Essência” foi divulgado em cinco partes e o último hit do projeto ficará disponível em todas as plataformas de áudio, com o álbum completo, no dia 30 de novembro de 2023 (quinta), às 21h e o clipe, no dia seguinte, 01 de dezembro de 2023 (sexta), às 12h no Youtube.

Com uma combinação única de letras poéticas e melodias envolventes, o álbum cativa os ouvintes, proporcionando uma experiência musical verdadeiramente atraente.

O destaque do lançamento será a faixa inédita “Como É que Fala Não”, que promete ser uma adição emocionante ao repertório dos artistas. Os fãs podem esperar uma música que não apenas reflete a maestria musical de Diego e Arnaldo, mas também evoca uma conexão emocional profunda.

Diego e Arnaldo expressaram sua empolgação com o lançamento completo de “Essência” e estão ansiosos para compartilhar essa jornada musical significativa com seus fãs. A expectativa é que o álbum ressoe não apenas com os amantes da música sertaneja, mas também com todos aqueles que apreciam a sinceridade e a paixão na arte.

SOBRE O DVD “ESSÊNCIA”.

Depois do sucesso estrondoso em todo o Brasil com o projeto “Junto e Misturado”, e emplacar grandes hits como “Não Me Recomendo”, “A Mulher Mais Bonita do Mundo” e “Resumindo”, Diego e Arnaldo gravaram o novo DVD “Essência”, em Goiânia.

Com 15 músicas inéditas, contou com participações especiais de grandes nomes da música como: Bruno e Marrone, Jads e Jadson, Guilherme e Benuto, Icaro e Gilmar e Fred e Fabrício.

O novo projeto de uma das mais importantes duplas do Brasil, busca resgatar a essência de Diego e Arnaldo com músicas mais sertanejas e melodias mais retrô, atendendo ao que o público sempre pediu e ao que os cantores são completamente apaixonados. Assinando a produção musical, Juninho Melo e produção de vídeo do DVD ficou por conta de André Caverna.

SOBRE DIEGO E ARNALDO

Naturais de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Diego e Arnaldo constroem juntos há seis anos uma história. Atualmente, colecionam números estratosféricos em todas suas redes sociais e aplicativos de música. No canal oficial do YouTube, por exemplo, seus vídeos já foram assistidos mais de 575 milhões de vezes. Por lá, os vídeos mais visualizados são: “Relógio Parado”, “Sofri em Dobro” e “Regras”, com 100 milhões, 60 milhões e 50 milhões de views, respectivamente

Já no Spotify, os amigos contabilizam quase 2 milhões de ouvintes mensais. Por lá, as músicas mais ouvidas são: “Querida”, “Receita de Amar” e “Perigosamente”. E, como não poderia deixar de ser, no Instagram o sucesso não é diferente: 550 mil seguidores orgânicos – tendo um alcance de 1 milhão de pessoas em determinadas postagens.

LETRA DA MÚSICA – COMO É QUE FALA NAO – DIEGO E ARNALDO Faixas do DVD “Essência”

1-COMO É QUE FALA NÃO

2-NINGUÉM NASCE VAGABUNDO

3-PORRE, CHORO, SAUDADE

4-DANO SENTIMENTAL

5-NÃO ERA AMOR

6-FALTA DE VOCÊ

7-NÃO SIRVO

8-QUERIDA

9-SAUDADE ALTERADA

10-PERIGOSAMENTE

11-CIUMINHO

12-SURTADA

13-VONTADE DE BEBER

14-BEIJO FRIO

15-PODE ORAR

16-FEITO PRA VOCÊ