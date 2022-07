Distritos industriais Getúlio Vargas e Mogi Guaçu terão mutirão de limpeza

Após o mutirão realizado em maio no Distrito João Batista Caruso, Secretarias Municipais programaram diversos serviços para os outros dois parques industriais do município: Mogi Guaçu e Getúlio Vargas, localizados à margem da Rodovia SP-340. Diversas ações de limpeza e zeladoria serão executadas na quinta-feira, 21 de julho, a pedido do prefeito Rodrigo Falsetti.

“Nós realizamos um trabalho em equipe no Caruso e deu muito certo. É uma somatória de esforços para que a manutenção aconteça do modo mais amplo, levando melhorias para quem transita pelos locais”, comentou o prefeito ao destacar que ações como essa são importantes para agilizar serviços importantes e necessários para toda a população. “Nós temos apostado nesse trabalho rotineiro de limpeza para deixarmos nossa cidade cada vez mais bonita”.

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) atuará em diversas frentes de trabalho, como operação tapa-buraco, limpeza e desobstrução de acostamento, limpeza de valas, bueiros, valetas e galerias, além da pintura de solo e sinalização vertical. Uma equipe irá executar a troca de lâmpadas queimadas e uma análise será feita no sistema de iluminação dos distritos industriais. “Essa análise é importante para entendermos quais são os problemas, porque, muitas vezes, não é somente uma simples troca de lâmpada”, destacou José Antônio Ortiz Bueno, secretário de Obras.

Equipes das Secretarias de Serviços Municipais (SSM) e da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) vão realizar a limpeza de guias e roçagem, além da retirada dos galhos e entulhos. A Secretaria de Segurança estará com os agentes de trânsito para contribuir com os trabalhos.