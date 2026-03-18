Diversidade que gera resultado: empresas que investem em diversidade e inclusão fortalecem produtividade e inovação

Com a metodologia de Emprego Apoiado, o Hub Inclusivo ajuda empresas a estruturar processos eficientes de contratação e retenção de profissionais de grupos de diversidade, com foco em PcD e 50+

A contratação de pessoas com deficiência e/ou 50+ representa uma oportunidade estratégica para as empresas. Estudos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam que ampliar a participação de grupos diversos no mercado formal fortalece a produtividade, estimula a inovação e contribui para o crescimento econômico.

Ao valorizar a diversidade, as organizações ampliam sua capacidade criativa e de resolução de problemas. Investir em planejamento estratégico e em processos inclusivos de contratação também contribui para reduzir custos de turnover e aumentar a estabilidade das equipes. Além de estar alinhada às políticas de diversidade corporativa, essa prática tem potencial de gerar impactos significativos no PIB, reforçando que considerar a inclusão laboral é também investir em competitividade.

Nesse contexto, o Hub Inclusivo se posiciona como um parceiro estratégico para empresas que desejam estruturar processos consistentes de contratação, desenvolvimento e retenção de profissionais, sendo parceiros de Gestão de Pessoas.

O Hub atua na qualificação de talentos, na conexão com vagas afirmativas, especializado em pessoas com deficiência e 50+, potencializando a estruturação interna das empresas para que a inclusão aconteça de forma humanizada, eficiente e sustentável.

A proposta vai além da contratação. O trabalho envolve preparar o ambiente organizacional, alinhar lideranças, sensibilizar equipes e criar condições para a permanência e o desenvolvimento dos profissionais.

A atuação é fundamentada na metodologia do Emprego Apoiado, que prevê mediação técnica, acompanhamento estruturado e suporte contínuo tanto para a empresa quanto para o colaborador. Esse modelo reduz riscos, aumenta a assertividade nas contratações e fortalece a retenção de talentos.

Inclusão não é improviso. É método, processo e acompanhamento. E é exatamente isso que o Hub Inclusivo entrega às organizações.

Esse objetivo é alcançado por meio de uma rede de consultores qualificados em diferentes áreas, como gestão de pessoas, direito, comunicação e oratória, marketing de relacionamento, entre outras especialidades. As soluções aplicadas, baseadas na metodologia de Emprego Apoiado, são reconhecidas por muitas empresas como investimento estratégico para avançar em diversidade e inclusão.

“O trabalho não é apenas fonte de renda, mas também de pertencimento e autonomia. Quando ampliamos o acesso ao mercado, estamos fortalecendo a economia”, afirma Catarina Palermo, gestora do Hub Inclusivo.

DIVERSIDADE COMO VANTAGEM COMPETITIVA

Estudos internacionais reforçam que a diversidade está diretamente associada ao desempenho empresarial. Pesquisa da consultoria McKinsey (2020) aponta que empresas com maior diversidade têm 36% mais chances de superar concorrentes em lucratividade.

No Brasil, o Relatório de Tendências de Empregabilidade 2025, da Gupy, mostra que o respeito à diversidade cresceu 6,3 vezes entre 2023 e 2024, refletindo uma demanda crescente por práticas corporativas mais inclusivas.

O Hub Inclusivo atua nesse contexto oferecendo soluções baseadas na metodologia do Emprego Apoiado, considerada uma tecnologia social internacional, que valoriza as potencialidades individuais e orienta planos de desenvolvimento profissional personalizados (PDI).

SOBRE O HUB INCLUSIVO

Com núcleos em São Paulo, Campinas e Jaguariúna, o Hub conecta talentos às oportunidades e apoia empresas na implementação de práticas inclusivas, garantindo maior assertividade nas contratações e sustentabilidade nas relações de trabalho.

Sua atuação é pautada na metodologia do Emprego Apoiado, promovendo acompanhamento estruturado, mediação entre empresa e colaborador e suporte contínuo para fortalecer a permanência e o desenvolvimento profissional.

Esse objetivo é alcançado por meio de uma rede de consultores qualificados em diferentes áreas, como gestão de pessoas, direito, comunicação e oratória, marketing de relacionamento, entre outras especialidades.