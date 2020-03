DOIS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SÃO CANCELADOS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS

Em razão da pandemia de Coronavírus e de casos registrados no Brasil há poucas semanas a secretaria municipal de educação de Jaguariúna decidiu cancelar dois eventos que estavam marcados para acontecer na próxima semana no Teatro Municipal Dona Zenaide. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas.

As apresentações sobre o meio ambiente aconteceriam na segunda e na terça-feira, dias 16 e 17, e seriam para os estudantes do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental I.

A secretária de educação, Cristina Catão, explica que a decisão que foi tomada para preservar a saúde dos estudantes municipais. “Evitar aglomerações é uma das principais recomendações dos especialistas para evitar a proliferação da doença. Assim que possível nós remarcaremos os dois eventos”, disse a secretária.

Vale lembrar que até hoje, dia 13, Jaguariúna não tem nenhum caso confirmado, nem mesmo suspeito de pessoas infectadas por Coronavírus, de acordo com a secretaria municipal de saúde.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Divulgação.