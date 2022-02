Domingo da Vacina aplica mais de 370 doses contra Covid-19

A Prefeitura Municipal de Engenheiro, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou durante o último domingo, mais um mutirão de vacinação contra Covid-19.

Apesar do foco principal do mutirão ser a aplicação de doses pediátricas, as equipes atenderam todas as idades. A vacinação aconteceu na Escola Odécio Forner e aplicou ao todo 373 doses de vacina, sendo 239 doses em crianças de 5 a 11 anos, 06 primeiras doses, 13 segundas doses e 115 doses de reforço.



De acordo com a Diretora da Vigilância em Saúde, Marli Antunes Vieira dos Reis, “nosso foco principal foi a vacinação das crianças. Recebemos mais doses de vacina e podemos ampliar a vacinação para todas as faixas etárias, sem comorbidades. Esse trabalho vai continuar durante toda a semana na Sala de Vacinas”.

Durante a semana, a Sala de Vacinas continua aberta e atendendo a aplicação de todas as doses. “Nós temos disponíveis todas as doses, para todas as idades. Atingimos 75% da população com esquema vacinal completo. Porém, temos muitas pessoas que não retornaram para receber a segunda dose ou a dose de reforço”, completou Reis.

Vacinação infantil

Para que a criança entre 5 e 11 anos receba a vacina é necessário a presença do pai ou da mãe. Caso nenhum dos dois possa estar presente, um responsável pode levar a criança. Nesse caso, é necessário que o responsável compareça com um termo autorizando a vacinação, que pode ser assinado pelo pai ou pela mãe da criança.

Pré-cadastro

O pré-cadastro é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o link (https://www.vacinaja.sp.gov.br/)

SERVIÇO

Vacinação Covid-19 – todas as doses disponíveis

Sala de Vacinas

Rua 13 de maio, 103 – Centro – 8h às 17h