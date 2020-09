Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e caminhão

Duas pessoas ficaram feridas durante acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde desta quarta-feira, dia 9 de setembro. O acidente ocorreu na Rodovia Adhemar de Barros, em Jaguariúna.

Com o impacto da colisão, o caminhão que estava carregado com ração tombou na pista e derrubou a carga. O trânsito teve que ser desviado até a retirada da carga e dos veículos.

De acordo com as informações, o carro bateu na traseira do caminhão que tombou no KM 129 da pista sul, SP 340. Duas vítimas, sendo pai e filho foram socorridos e levados para o Pronto-Socorro de Jaguariúna.