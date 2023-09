Edras e Esdras Soares colocam Itapira Racing no pódio das 2 Horas do Velocitta

Ratificando a boa fase, a equipe Itapira Racing/Frigorífico Boa Carne/2GO/Yokohama/SKS garantiu no domingo (27) mais dois troféus para sua coleção.

Desta vez com os pilotos Edras Soares e Esdras Soares pilotando o MRX-77 preparado pela MotorCar Racing, o time itapirense encarou o GP 2 Horas do Velocitta e subiu no pódio geral e da categoria P3.

A prova inserira no calendário do Road to 1000 Milhas movimentou o Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, fez parte da programação da 6ª etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, mobilizando dezenas de pilotos.

Largando na terceira posição do grid, a dupla da Itapira Racing se manteve sempre entre os primeiros colocados e liderou boa parte prova.

Contudo, com a chuva indo e voltando ao longo da prova e trechos de asfalto mais molhado, o MRX-77 acabou rodando na parte final e precisou de uma parada a mais nos boxes para ajuste na suspensão.

Mesmo com o imprevisto, a dupla formada por pai e filho conseguiu manter-se entre os primeiros, fechando a disputa na quinta posição da classificação geral e na segunda colocação da categoria P3.

“Foi uma prova onde o clima acabou sendo um adversário extra, deixando a pista bastante traiçoeira e obrigando a atenção em nível máximo o tempo todo. Mas fizemos uma corrida consistente e bastante equilibrada, nos mantendo entre os primeiros a todo momento. O resultado foi excelente e seguimos otimistas para a sequência dos compromissos deste ano”, avaliou Edras.

Ainda neste mês de setembro, a Itapira Racing estará de volta às pistas. A equipe confirmou presença nos 500 KMs de São Paulo, agendado para os dias 16 e 17 de setembro.

Com sede na cidade de Itapira (SP), a equipe Itapira Racing é alicerçada na tradição da família Soares dentro do automobilismo nacional. O time é composto pelo patriarca e multicampeão no automobilismo Edras Soares e os filhos Esdras e Juarez Soares, que têm seguido os passos do pai com uma grande coleção de conquistas nas pistas.

Para saber mais sobre a Itapira Racing, nos acompanhe em nossas redes sociais, no Facebook (www.facebook.com/itapiraracing) e Instagram (www.instagram.com/itapiraracing).