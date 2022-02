Educação cria projetos para incentivar leitura e prevenir doenças ocupacionais entre profissionais

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Educação, elaborou dois projetos, um para incentivar a leitura e outro sobre prevenção de doenças ocupacionais entre os profissionais da Rede Municipal de Ensino. O lançamento e apresentação das iniciativas acontecem nesta quarta-feira (02), às 18h30, em um bate-papo on-line via Youtube.

Para assistir, basta acessar o link https://youtu.be/C7-sm8lkCyg. A secretária de Educação Débora Sacilotto estende o convite a todos. “É uma iniciativa voltada aos profissionais da Educação, mas que beneficiará toda a população nogueirense, uma vez que temos investido em ações que qualifiquem e amparem cada vez mais nossos profissionais”, disse.

PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS OCUPACIONAIS

Um dos projetos apresentados esta noite é o Programa de Prevenção às Doenças Ocupacionais, denominado “Cuidar de quem cuida”. A iniciativa vai ao encontro da Lei nº 3.500/21, sancionada pelo prefeito Lucas Sia (PSD), que institui a Política Municipal de Prevenção às Doenças Ocupacionais do Educador e de Todos os Servidores da Rede Municipal de Ensino.

O programa buscará conscientizar e implantar normas de segurança e saúde adequadas ao contexto de trabalho do professor/servidor; aprimorar autoconhecimento e autopercepção da potencialidade bem como dos limites físicos e psicológicos de cada profissional; informar, conscientizar e aprender a enfrentar possíveis fatores estressantes; dentre outras ações.

O projeto terá início no bate on-line com a autora do livro “Carinhosamente”, a escritora Vislene Bússulo, e com a aquisição de 10 exemplares da obra por Unidade Educacional. No livro, a autora apresenta 17 ferramentas capazes de transformar a vida das pessoas, ações para superar desafios, vencer a ansiedade e ter uma vida mais feliz.

Além disso, serão oferecidas palestras e bate-papos no decorrer do ano sobre temas de saúde no trabalho. O projeto é uma parceria com a Secretaria de Saúde e Medicina do Trabalho, e contará com o apoio de fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, entre outros profissionais.

LEITURA COM GOSTINHO DE QUERO MAIS

O projeto “Leitura com Gostinho de Quero Mais”, por sua vez, incentivará a prática da leitura entre os docentes e funcionários, desenvolvendo o desejo e principalmente o encantamento pela arte de ler.

Para tanto, a Secretaria de Educação incentivará a organização de cantinho de leitura acessível para todos os docentes e funcionários de cada Unidade Educacional. Já os exemplares do “Carinhosamente”, da autora Vislene Bússulo, serão os primeiros a compor o acervo literário da equipe escolar.

“O gosto pela leitura vai além da obrigação. É fato que todo docente tem muito que ler e estudar, no entanto, esses motivos não garantem que sejam leitores. A Secretaria de Educação quer incentivar quem incentiva, quer motivar quem motiva, pois acredita que é assim que deve ser. Quando acreditamos e confiamos em uma prática, nos empenhamos com a certeza que colheremos bons frutos”, frisou a secretária Débora Sacilotto.

A ideia é que docentes e funcionários troquem livros entre si, a partir de doações voluntárias, de modo que o acervo ganhe muitos volumes no decorrer dos anos.