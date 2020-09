Educação de Pedreira recebe nota 7,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB

O IDEB 2019, índice que avalia o desenvolvimento da educação brasileira, divulgado na terça-feira, 15 de setembro, mostra que Pedreira conquistou a excelente média de 7,2 no Ensino Fundamental I, alunos do 1º ao 5º ano, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que colocou a cidade, entre as quatro primeiras classificadas da Região Metropolitana de Campinas.

O IDEB, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), avalia a evolução da aprendizagem, com base no desempenho dos alunos em português e matemática.

A secretária de Educação, Mariangela Rodrigues, avalia que Pedreira vem avançando sistematicamente no IDEB nos últimos anos e reforça que existe um investimento intensivo na formação dos professores da Educação Básica por parte do município. “As escolas municipais de Pedreira mantiveram o mesmo índice do ano de 2018, lembrando que a Meta Nacional proposta pelo Ministério da Educação (MEC) para os que cursam o fundamental nos anos iniciais foi de 5.9”, enfatizou Mariangela.

“Estou muito satisfeita e feliz pelo resultado alcançado. Essa foi uma grande conquista para a Cidade, isso se deve ao esforço e empenho de todos os profissionais que compõe a Rede Municipal de Ensino. O resultado alcançado mostra claramente que Pedreira está no caminho ideal. A educação é a base. E com planejamento, ações paralelas, melhorias na infraestrutura e a capacitação do corpo docente, empenho de todos os profissionais, os cidadãos podem orgulhosamente esperar por bons resultados. O índice que atingimos é o mesmo alcançado por escolas de primeiro Mundo. O trabalho é de excelência”, concluiu a secretária de Educação de Pedreira.