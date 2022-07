Educação realiza matrícula para quem estiver fora da escola para o ano letivo de 2023

A Secretaria Municipal de Educação iniciou as matrículas antecipadas para 2023. A medida visa atingir as pessoas que não concluíram ou não frequentaram a escola neste ano letivo, mas que desejam iniciar ou retomar os estudos no próximo ano.

A realização faz parte do Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar 2023, definida pela Resolução Seduc nº 50, do Estado de São Paulo, de 21 de junho de 2022. A iniciativa abrange alunos que estão fora da rede pública (municipal ou estadual) ou aqueles vindos de unidades particulares e também de outros municípios. As inscrições terminam em 5 de agosto.

O público-alvo são os futuros alunos, cuja família deseje uma vaga para o Ensino Fundamental (do 1º ano ao 9º ano) e também os interessados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para isso, o candidato deve ter idade mínima de 6 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023 para o Ensino Fundamental. Já com relação à EJA, os interessados devem ter 15 anos completos até o ato da matrícula.

A inscrição pode ser realizada na unidade pública (escolas municipais ou estaduais) mais próxima da residência do aluno. São necessários os seguintes documentos: Certidão de nascimento, CPF e RG do aluno, carteira de vacinação atualizada ou protocolo de regularização; comprovante de residência, RG, CPF e-mail e telefone do responsável legal; cartão SUS; histórico escolar ou declaração de estudo.