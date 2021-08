Educação recebe doação de 10 mil máscaras

Nesta quarta-feira, 4 de agosto, a Secretaria Municipal de Educação recebeu a doação de 10.080 máscaras facial de proteção respiratória pela empresa Mahle Metal Leve. Um reforço importante para o combate à Covid-19.

Representantes da empresa fizeram a entrega das 21 caixas para o prefeito Rodrigo Falsetti e para a secretária de Educação, Ana Flávia Camargo Chiorato. As máscaras são produção produzidas pela empresa e serão destinadas para utilização nas escolas municipais.

A doação ocorreu após solicitação feita pela secretária de Educação. “Foi um pedido da Secretaria de Educação e a Mahle muito solícita nos atendeu e nos atende sempre. É parceria mesmo”, destacou Ana Flávia.

Rodrigo Falsetti lembrou da ajuda da Mahle e de outras empresas nas diversas ações que estão sendo promovidas pelo Poder Público, principalmente a compra dos equipamentos para a instalação dos 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para a Santa Casa, inaugurados em junho. “Tenho uma admiração pela Mahle porque sempre se preocupou com as pessoas, além de gerar emprego e renda. Todas as pessoas ou empresas que estamos pedindo ajuda a resposta tem sido positiva e, mais uma vez, fomos atendidos pela Mahle”, ressaltou.