EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA TERRA (22/04), O DOCUMENTÁRIO PROTETORES DO PLANETA TERRA, ABORDA A NECESSIDADE DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS RUMOS AMBIENTAIS DO PLANETA

Filme dirigido pela artista francesa Anne de Carbuccia acompanha o trabalho de jovens que estão transformando o planeta para tentar salvá-lo. Obra já está disponível no Amazon Prime Video e no Apple TV+

Como uma das mais importantes artistas ambientais da atualidade, a francesa Anne de Carbuccia tem retratado artisticamente e documentado, durante a última década, as ameaças ao planeta causadas pelo homem, incluindo secas, oceanos de plástico, espécies extintas e culturas ameaçadas. Seu longa PROTETORES DO PLANETA TERRA já está disponível no streaming e traz reflexões necessárias para o dia de hoje, 22/04, Dia Internacional da Terra.

A data, que teve início em 1970 nos Estados Unidos com um fórum ambiental com 20 milhões de pessoas reunidas pra protestar contra a poluição, foi fundamental para a aprovação de leis ambientais pioneiras sobre emissão de gases nocivos e proteção de espécies ameaçadas. O dia 22 de abril foi então adotado pela ONU em 2009 como data dedicada a promover em todo o mundo a consciência ambiental e o desenvolvimento sustentável. Em 2024, no entanto, a comemoração chega sob alertas de um prazo para a redução do aquecimento global e do desmatamento. Nesse sentido, o documentário de Anne aborda a necessidade de mudança frente aos danos causados pelo consumo excessivo de recursos naturais, reflexo das atividades humanas no meio ambiente.

A diretora explica que, ao longo da infância, ela foi muito inspirada pelo trabalho do pai, que era editor francês do grande documentarista e oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau. “Boa parte da minha infância eu passei vivendo ao ritmo das expedições e descobertas da equipe de Cousteau. Na época, quase tudo o que eles faziam era ‘pela primeira vez’. Suas filmagens e diários de bordo chegavam regularmente até nós, era como uma câmera de maravilhas de novas descobertas quase em tempo real! Cousteau era bastante poético e um homem da marinha cultivado, e ao lado dele sempre estavam o filósofo Ferdinand Lallemand e alguns sonhadores que faziam parte de sua equipe. Quando era pequena, passava horas ouvindo-os discutir suas expedições. Então, combinar o amor e a paixão pelo mundo natural com poesia, filosofia, antropologia e produção cinematográfica veio naturalmente para mim”.

Mais tarde, quando a artista começou a testemunhar a crescente destruição da biosfera, sentiu que precisava se expressar através da arte, da poesia e da produção cinematográfica. Viajando pelo mundo enquanto produzia seu trabalho artístico, Anne encontrou diversos jovens que trabalham para salvar o planeta tendo esse compromisso inabalável como um dos seus objetivos. São esses jovens que a artista chama de Protetores do Planeta. O longa retrata de forma poética o árduo trabalho dessa juventude que luta por um mundo melhor.

“Comecei a filmar porque muitas pessoas não acreditavam realmente que eu estava indo fisicamente a esses lugares para criar minhas instalações. Aos poucos, a realização do filme documental tornou-se uma narrativa, uma história. Comecei escrevendo e dirigindo alguns curtas-metragens e tive uma noção do extraordinário alcance do filme, de quanta consciência você pode criar com o cinema. É um dos instrumentos mais poderosos para a mudança. Então é claro que o próximo passo foi um longa-metragem!”, conta.

Por meio de uma viagem cinematográfica emocionante, PROTETORES DO PLANETA TERRA atravessa os continentes para encontrar estes agentes de mudança que dedicam suas vidas ao nosso planeta. Conhecemos Lili no Yucatán, Tashi no Mustang, Dasha na Sibéria, Mariasole na Itália, Alexandria em Nova York e Jared na Amazônia peruana. São jovens que estão combatendo as secas, protegendo recifes, ajudando refugiados climáticos e defendendo a Amazônia; e todos eles estão contribuindo para criar um novo sistema. Eles formam um coletivo de empoderamento cidadão e suas vozes se tornam uma voz no filme.

Anne conta que o conceito de Protetores do Planeta Terra surgiu aos poucos ao longo do tempo. “Comecei a visitar cada vez mais lugares remotos que são quase impossíveis de chegar sem um morador local ou um guia: é preciso ser convidado ou ter bons contatos por lá. Eu conhecia pessoas nas minhas exposições ou alguém via a arte e depois me convidava para ir ao seu país. Foi assim que criei esta rede única de amigos e aliados.”

Ela explica que quanto mais viajava, mais encontrava essas pessoas notáveis fazendo coisas desafiadoras e inovadoras em ambientes muitas vezes extremos. “Sem eles eu nunca teria criado minha arte naquelas terras distantes. Por meio destas experiências, um padrão começou a tomar forma: a vida destes jovens que amavam a sua região e cultura e agiam para protegê-las. Suas histórias tornaram-se maiores do que a única narrativa da arte. Eles também foram um exemplo tão positivo para mim que decidi que também poderiam ser para outros.”

A produção do filme é da fundação One Planet One Future e a obra já está disponível no Amazon Prime Video e no Apple TV.

Além dos Protetores da Terra, o longa também traz conversas entre Anne e a cientista e oceanógrafa Julie Pullen. A diretora confessa que, para transformar o planeta, a ciência é fundamental para a compreensão e também para encontrar soluções e maneiras de agir.

“Conheci Julie em uma de minhas exposições em Nova York, e ela me disse que se identificava com a arte. Ela sentiu que eu estava representando artisticamente como ela se sentia por dentro. Esse foi outro momento de evolução para mim. Testemunhar em primeira mão como muitos de nós tínhamos a mesma narrativa, mas apenas a expressamos de maneiras diferentes, e que pudéssemos ter um diálogo em todos os campos. A partir de então, continuamos nossas conversas porque havia muita experiência que podíamos compartilhar e podíamos ajudar uns aos outros a crescer. O material que se vê no filme faz parte dessas conversas.”

A diretora tem também uma forte ligação com o Brasil. Em 2013, ao lado de outros artistas, Anne foi a uma expedição ao Mato Grosso, para ajudar a encontrar novas ideias para proteger o planeta. Além disso, passou várias semanas com a tribo Waujá e, em colaboração com eles, criou as instalações TimeShrine. Depois dessas experiências, expandiu o foco de sua arte no sentido de conscientizar o mundo sobre a importância de proteger as florestas primárias.

Como cineasta, Anne também contribuiu, a partir desses projetos, com o curta Refugia para o filme coletivo Interactions, produzido pela Art For The World, que também inclui obras de Takuma Kuikuro e Oskar Metsavaht. O filme foi apresentado no Festival de Roma de 2022, onde também aconteceu um encontro entre os cineastas que debateram sobre suas missões e mensagens em comum. O curta foi lançado no Brasil em março de 2023 como parte do projeto ‘Interactions – When Cinema looks To Nature’ disponível atualmente na plataforma do SESC: https://sesctv.org.br/programas-e-series/interactions/.

PROTETORES DO PLANETA TERRA é produzido pela fundação One Planet One Future.

Sinopse

Em lugares remotos ameaçados pelas alterações climáticas, a perda ambiental também se transforma em perda cultural. Os Protetores da Terra são jovens que não desistem; eles se adaptam e escolhem proteger a Terra. Eles ficam e lutam pelo nosso planeta com criatividade, inovação e tecnologia. A beleza e a arte são ferramentas poderosas para convencer todos nós a nos tornarmos Protetores do Planeta.

Ficha Técnica

Escrito e dirigido por Anne de Carbuccia

Roteiro: Anne de Carbuccia e Luigi Montebello

Consultor de roteiro: Dan Crane

Produção: One Planet One Future Foundation

Produtor Executivo: Max Brun

Produtor Executivo Associado: Stefano Curti

Direção de Fotografia: Luigi Montebello

Desenho de Produção: Daniela Schneider

Trilha Sonora: Filippo Manni and Massimo Perin

Montagem: Luigi Montebello

Pós-produção: Artech Digital Cinema

Gênero: documentário

País: Estados Unidos, Itália

Ano: 2023

Duração: 93 min.

Sobre Anne de Carbuccia

Anne de Carbuccia é uma artista e cineasta da Córsega, França. Ela viajou para os locais mais remotos do mundo para documentar artisticamente ambientes, espécies e culturas ameaçadas. O foco de seu trabalho é superar a era atual centrada no ser humano.A sua arte foi exposta em museus e instituições públicas em toda a Europa e nos Estados Unidos.

Ela escreveu e dirigiu seu primeiro longa-metragem, Protetores da Terra, que será lançado, na Amazon Prime e Apple TV, em fevereiro de 2024. O filme nos diz que precisamos nos adaptar como espécie ao “Antropoceno” e que todos podem optar por se tornar uma força geológica positiva.

Anne estabeleceu a Fundação One Planet One Future nos EUA e na Itália. Sua missão é inspirar ações individuais e coletivas por meio de arte, filmes e exposições.

Ela também foi palestrante de destaque na conferência do Dia Mundial dos Oceanos das Nações Unidas e participa de programas de mentoria para diversas instituições, como o Guggenheim e o COI-UNESCO, que a nomearam como modelo para a Década dos Oceanos e membro do Grupo de Especialistas em Alfabetização Oceânica.

Atualmente ela está trabalhando em um curta documental Refugia e em uma série de arte híbrida, Follow the Thread.

Sobre a fundação One Planet One Future

A One Planet One Future Foundation é uma instituição de caridade pública dos EUA, com sede em Nova York e Milão. Aproveitando a linguagem universal da arte, a sua missão é aumentar a consciencialização sobre o colapso climático, as ameaças ao planeta causadas pelo homem e inspirar ações individuais e coletivas. É financiado por doações de pessoas físicas e jurídicas, bem como pela venda de obras de arte.