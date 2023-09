Em disputas emocionantes, atletas de Cosmópolis são consagrados campeões do ‘Torneio 7 de Setembro de Society’

Aconteceu no feriado de quinta-feira (07) e domingo (10), o ‘Torneio Society 7 de Setembro’, organizado pela Associação dos Servidores Públicos Municipais de Cosmópolis (ASPM) com apoio da Prefeitura e Secretaria Municipal de Esportes.

As disputas aconteceram na quinta-feira (07), feriado da Independência do Brasil, a disputa da categoria master, consagrando o campeão ‘UFC’, e o vice ‘Vai que Cola’, no domingo (10) com a categoria livre, premiado como campeão o ‘Real Independente’ e vice-campeão o ‘União Salgadense’.

Os jogos aconteceram nos gramados do clube ASPM, localizado no Jardim Paulista, reunindo clubes amadores, torcedores e convidados.

Os clubes campeões foram oficializadas as vitórias pelo Prefeito Junior Felisbino, acompanhado do Secretário Municipal de Esportes, Ricardo Muller, juntamente com apoiadores e coordenadores dos clubes.