Judocas de Artur Nogueira conquistam 7 medalhas e disputam torneios estaduais

A equipe de judô de Artur Nogueira teve um fim de semana movimentado, com participações expressivas em duas competições do calendário oficial da Federação Paulista de Judô. No sábado (17), os atletas das categorias Sub13 e Sub15 participaram do tradicional 55º Torneio Beneméritos do Judô no Brasil, realizado em Itapecerica da Serra.

Já no domingo (18), 17 judocas representaram o município no 9º Torneio de Judô de Mogi Guaçu, conquistando sete medalhas, incluindo um ouro com o jovem Pietro Vaz.

O Projeto Judô Esporte Social é mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

55º Torneio Beneméritos do Judô no Brasil

Realizado pela Federação Paulista, o torneio Beneméritos é um dos mais tradicionais do judô nacional, com 55 edições. A competição valoriza o trabalho coletivo e homenageia aqueles que construíram a história da modalidade no Brasil. As equipes Sub13 e Sub15 de Artur Nogueira não conquistaram medalhas, mas demonstraram alto nível técnico e competitividade diante de grandes adversários.

No Sub13, a equipe venceu o primeiro confronto contra a equipe Thiago Cachoni (SP) por 4×1. Nas quartas de final, foi superada pela Hebraica de São Paulo em um confronto equilibrado (2×3). Na repescagem, nova vitória sobre Mogi das Cruzes por 3×2. Na disputa pela medalha de bronze, a equipe perdeu para a tradicional equipe Chibana, encerrando sua participação em 5º lugar.

A equipe Sub15 também teve boa atuação. Na estreia, venceu Araras por 3×2. Em seguida, sofreu derrota para a equipe Chibana (2×3) e, na repescagem, foi novamente superada pelo mesmo placar. A equipe terminou a competição na 7ª colocação.

“Independente das classificações, é importante exaltar os resultados apertados, o que demonstra a grande competitividade apresentada por nossas equipes. Por se tratar de um torneio tradicional, grandes equipes participam, elevando muito o nível da competição. Ficamos muito felizes com o desempenho das equipes”, afirmou a técnica Camila Vieira.

9º Torneio de Judô de Mogi Guaçu

No domingo (18), o Ginásio Furno, em Mogi Guaçu, recebeu cerca de 800 atletas da região de Campinas para a 9ª edição do torneio organizado pela 15ª Delegacia Regional da Federação Paulista. A equipe de Artur Nogueira foi representada por 17 atletas do Projeto Judô Esporte Social, com excelente desempenho.

O grande destaque foi o judoca Pietro Vaz (Sub13 até 34kg), que venceu todas as lutas no sábado e no domingo, garantindo a medalha de ouro.

“Mais um grande resultado do Pietro, que vem construindo todas as conquistas com muita dedicação durante os treinos”, destacou o professor Lucas Vieira.

Além do ouro de Pietro, o município conquistou mais seis medalhas:

-Prata: Maria Gabriela (Sub13 até 28kg) e Kauã Xavier (Sub15 até 45kg)

-Bronze: Wallace Ribeiro (Sênior até 73kg), Eduardo de Paula (Sub15 até 55kg), Thiago Davide (Sub15 até 45kg) e Kauã Davide (Sub13 até 38kg)

Ao todo, a equipe encerrou o torneio com 1 ouro, 2 pratas e 4 bronzes.

Próximas competições

No próximo sábado (24), os atletas Gustavo Tristão e Sophia Corrêa disputarão a fase final do Campeonato Paulista Sub18. Já no domingo (25), a cidade será representada por 40 judocas no Torneio INBRADE, em Paulínia.

O secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues, parabenizou os atletas e destacou o trabalho de formação de novos talentos. “Não podemos deixar de observar o trabalho de renovação da equipe, com novos competidores surgindo todos os anos. A transição de aluno para atleta de competição é realizada com muito cuidado e carinho, possibilitando uma participação segura e vitoriosa nas competições. A preocupação é dar todo respaldo necessário para que cada participante desfrute de tudo que há de positivo no esporte”, finalizou o secretário.