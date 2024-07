Em visita a Mogi Mirim, secretário de Segurança Pública do Estado doa 90 armas calibre .40 para a GCM

O prefeito Paulo Silva recepcionou, nesta quinta-feira (4), o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em cerimônia realizada na Estação Educação. O evento marcou a entrega de 90 pistolas calibre .40 doadas pelo Estado para o uso da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Mirim.

A doação, sem quaisquer ônus ou encargos, envolve armamentos seminovas da marca Imbel, modelo MD06, anteriormente utilizadas pela Polícia Civil. O valor estimado das armas doadas totalizam R$ 146.040,00. “Esse armamento vem somar o que a gente já tem, reforçando o trabalho de segurança no município”, disse o secretário municipal de Segurança, Luiz Carlos Pinto.

Para o uso das armas, os agentes da corporação passarão por treinamento de qualificação de manuseio. Com a doação oficializada, a SSP de Mogi Mirim iniciará o processo de compra de munição calibre .40.

Mogi Mirim conquistou os equipamentos por iniciativa do vereador Geraldo Bertanha por intermédio da deputada estadual Letícia Aguiar. A ex-deputada federal Amália Barros também pleiteou a entrega das armas ao município.

Autoridades

Além do prefeito Paulo Silva, do secretário estadual de Segurança Pública Guilherme Derrite e do secretário de Segurança Pública de Mogi Mirim Luiz Carlos Pinto, a cerimônia contou com a presença dos deputados estaduais Barros Munhoz e Letícia Aguiar, além dos vereadores Geraldo Bertanha, Dirceu da Silva Paulino, Luzia Cristina Cortes Nogueira, João Vitor Gasparini, Cinoê Duzo, Lúcia Tenório e Sônia Módena e secretários municipais. Representando a Polícia Militar, o tenente-coronel do 26º BPMI Antônio Roberto Catossi Junior e a capitã PM da 2ª Cia. da Polícia Militar, Fernando Mello Magrini; além dos representantes da Polícia Civil, a delegada seccional de Mogi Guaçu, Edna Elvira Salgado Martins, e o delegado titular de Mogi Mirim, João Luiz Rissato, também prestigiaram o evento. O juiz de Direito da 1ª Vara, Emerson Gomes de Queiroz Coutinho, e a juíza de Direito da 4ª Vara, Adriana Barrea, também compareceram na cerimônia que também teve a presença do vice-prefeito de Mogi Guaçu, o major Marcos Tuckumantel, e a prefeita de Estiva Gerbi, Cláudia Botelho.