Em visita de Secretário de Estado, Holambra entrega segunda etapa de obras da Praça Wim Welle

O secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, esteve esta manhã em Holambra para participar da entrega da segunda etapa de obras da Praça Wim Welle, a Praça do Moinho. O local passou a contar com uma galeria cultural e turística que será palco de atrações artísticas e de estrutura de apoio e incremento à experiência já oferecida aos visitantes naquela região da cidade.

Além de Lucena, também participaram da cerimônia o prefeito Fernando Capato, o vice, Miguel Esperança, o deputado estadual Barros Munhoz e diretores municipais. Catharine Welle Sitta e Flores Welle, filhos de Wim Welle, imigrante que dá nome à praça, também participaram do evento.

A construção conta com 330m² de área. São 8 espaços multiuso, terraço para contemplação e espetáculos, além de estrutura completa de banheiros para atendimento aos visitantes. Um investimento de cerca de R$ 1 milhão, sendo R$ 850 mil viabilizados por meio de convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DADE, do Governo Estadual.

“Esperamos que esse seja um local de alegria, de diversão e de difusão da cultura da nossa cidade”, disse o prefeito Fernando Capato. “Seguimos contando com a parceria do Estado para investirmos em Turismo. Em infraestrutura para fortalecimento desse setor que é chave para o desenvolvimento local”.

Após a cerimônia, Capato e Esperança acompanharam o secretário em uma visita ao Moinho Povos Unidos, principal cartão postal da cidade.

“Holambra se reinventa constantemente com novos atrativos de qualidade. Desta vez, além da tradicional Expoflora, inauguramos a segunda fase da Praça do Moinho Povos Unidos, um belo espaço multiuso com fachada temática holandesa e investimentos de R$ 850 mil do Estado. Sem dúvidas, mais um benefício a turistas e moradores da região”, disse o secretário Roberto de Lucena.