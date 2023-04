Embrapa completa 50 anos e está presente na região de Campinas

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) completa 50

anos em 26 de abril. Referência nacional e internacional no

desenvolvimento de tecnologias para a agricultura tropical, ela está

presente na região com três centros de pesquisa: a Embrapa Agricultura

Digital e a Embrapa Territorial, em Campinas, e a Embrapa Meio Ambiente,

em Jaguariúna.

Os estudos e as soluções desenvolvidos por estas três unidades

impactam cadeias produtivas, biomas, organizações, instituições de

pesquisa, ou entes públicos ao longo de todo o território nacional.

Nesta celebração das cinco décadas de atuação da Embrapa, porém,

gostaríamos de mostrar alguns de nossos produtos que impactam

diferentes esferas socioeconômicas de Campinas e região.

A Embrapa Meio Ambiente [1] é a unidade em funcionamento há mais tempo

na região. Criada em 1982, desenvolve trabalhos que buscam conciliar as

demandas dos sistemas produtivos com as necessidades de conservação de

recursos naturais e preservação ambiental.

O Agnest e a Produção Integrada de Morango (PIMo) são duas de suas

soluções sustentáveis adotadas em nossa região. O Agnest [2] é um

centro de inovação, configurado como fazenda-laboratório, onde

startups poderão interagir com empresas e outros agentes para fomentar

ideias no contexto da inovação aberta, além de criar redes capazes de

conectar essas corporações aos cenários da ciência e dos mercados. A

lavoura-piloto, formada em uma área de 10 hectares, em Jaguariúna,

representa um marco no compromisso das empresas, que irão possibilitar

que startups consigam, em breve, reproduzir os cenários do ecossistema

produtivo da agricultura empregando tecnologias de sensoriamento e de

conectividade. A iniciativa é liderada pela Embrapa Meio Ambiente e

pela Embrapa Agricultura Digital em conjunto com as empresas parceiras

fundadoras – Nutrien, Banco do Brasil, Jacto e Bayer.

A Produção Integrada de Morango (PIMo) [3] visa apoiar os processos de

adoção boas práticas agrícolas, rastreabilidade e critérios

higiênico-sanitários na manipulação dos produtos associados ao

cultivo de morango. Foi desenvolvida na região de Atibaia e Jarinu, a

partir de 2006, com a participação da Embrapa. Em 2011, seis

produtores conquistaram a certificação, sendo até o momento o único

grupo autorizado a utilizar o selo “Brasil Certificado”.

Soluções digitais

A Embrapa Agricultura Digital [4], anteriormente denominada Embrapa

Informática Agropecuária, foi o segundo centro instalado na região.

Criada em 1985, vem contribuindo para o desenvolvimento de soluções

digitais voltadas para todos os elos da cadeia produtiva. Têm tido

destaque iniciativas voltadas para as áreas de inteligência

artificial, visão computacional, aprendizado de máquina, blockchain e

internet das coisas; o aprimoramento de soluções digitais em apoio a

políticas públicas; e o suporte tecnológico a projetos de pesquisa

nas áreas de bioinformática e biotecnologia.

Em abril deste ano, foi lançado o primeiro açúcar demerara produzido

com o Sistema Brasileiro de Agrorrastreabilidade (Sibraar [5]), uma

tecnologia blockchain para a rastreabilidade de produtos agroindustriais

desenvolvida pela Embrapa Agricultura Digital, em parceria com a Usina

Granelli [6], de Charqueada, na região de Piracicaba. A partir de QR

Code impresso na embalagem, estarão visíveis ao consumidor dados

relevantes para a gestão da produção, como a procedência do produto,

sistema produtivo, processos industriais, laudos de qualidade até dados

sobre logística, fornecidos e de responsabilidade da empresa parceira.

O açúcar demerara rastreado deverá estar nos supermercados em junho.

A aplicação da tecnologia pode ser estendida para outros produtos ou

culturas agrícolas.

Geotecnologias

Criada em 1989, e anteriormente chamada de Embrapa Monitoramento por

Satélite, a Embrapa Territorial [7] é a “caçula” das unidades da

Embrapa na região. Com mais de três décadas de atuação,

especializou-se no uso de geotecnologias para o estudo do território

brasileiro e o desenvolvimento de soluções para a agropecuária, por

meio, principalmente, de imagens de satélite e bancos de dados. Já

atuou no monitoramento orbital de queimadas de todo o território

nacional, inclusive em Campinas, e foi responsável pela delimitação

da principal área de expansão da produção rural no País, o

Matopiba. Atualmente, tem atuado em temas como logística agropecuária

e estoques de Carbono. Desenvolve Sistemas de Inteligência Territorial

Estratégica, para guiar investimentos e programas para o

desenvolvimento da agropecuária nas diferentes regiões.

Em Campinas, executa, há dez anos, um projeto para levar a agricultura,

a pesquisa científica e o estudo do território para dentro das salas

de aula, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A

iniciativa envolveu pesquisadores e professores da rede municipal, que

trabalharam em conjunto para desenvolver materiais didáticos com apoio

de ferramentas de geotecnologias. A ideia é mostrar a presença da

agricultura na Região Metropolitana de Campinas, e a relação dessa

atividade, por vezes pouco percebida, com a vida de quem está na

cidade. A parceria culminou em dois volumes do Atlas Escolar da Região

Metropolitana de Campinas [8], adotados na Educação Infantil ou no

Ensino Fundamental, pelo Programa Pesquisa e Conhecimento na Escola

(Pesco). A experiência agora está sendo replicada em Monte Alegre do

Sul.

Ainda no âmbito local, a Unidade também contribuiu com a gestão

municipal com o fornecimento de mapas das notificações dos casos de

dengue, e de subsídios para a elaboração da Agenda 21 de Campinas