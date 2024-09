Andiamo, Jaguariúna, tem Festa Italiana no Boulevard!

O Espaço Multiuso Boulevard Pedro Abrucêz, vizinho à Estação Maria Fumaça de Jaguariúna/SP, recebe a Festa Italiana da Elo Produções nos dias 6, 7 e 8 de setembro: grande show de Tony Angeli

A fim de celebrar 150 anos da imigração italiana no Brasil e repetir o sucesso da primeira edição (2023), a Elo Produções realiza a Festa Italiana – Viva la Nostra Gente de Jaguariúna, nos dias 6, 7 e 8 de setembro no Espaço Multiuso Boulevard Pedro Abrucêz, vizinho à Estação Maria Fumaça de Jaguariúna/SP. Serão, ao todo, 51 operações para “mangiare bene” e “divertire!” – comer bem e se divertir! Com entrada e shows gratuitos, o evento é uma oportunidade perfeita para reunir a família e amigos neste final de semana e apreciar a programação recheada de música, dança e, claro, muitas comidas típicas. Para os “bambinos”, um espaço bem divertido e uma oficina especial estão garantidos.

O evento conta com o patrocínio da Castelo Alimentos e da Cervejaria Hebling, além de apoio do Comites SP, da Accademia Italiana Pellegrini, da General Clean, da Maria Fumaça e da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF/SP. O objetivo da produtora é proporcionar aos visitantes um evento alegre e musical na “vibe” das melhores festas italianas originais.

“Estou muito feliz em ver que algo que fiz para honrar minhas raízes e a de tantos imigrantes, hoje, retoma com ainda mais força e apoio da comunidade italiana do Estado de São Paulo. Creio que estamos no caminho certo”, comemora Renata Tannuri Meneghetti, diretora executiva da Elo Produções. A expectativa de público para esta edição é de 15 mil pessoas.

Para comer e festejar

A programação cultural inclui apresentações ítalo-brasileiras. Às 16h de sábado (7/9), por exemplo, o compositor, cantor e violonista Fabinho Azevedo levará muito samba e brasilidades ao palco, que, às 20h, se abrirá ao italiano Tony Angeli, considerado “o intérprete” da música italiana. Entre os sucessos eternizados por ele está a divertida canção “Funiculi, Funicula”. O Coral Ítalo Brasileiro de Americana abre a programação do domingo, às 12h30. O encerramento da Festa Italiana – Viva la Nostra Gente de Jaguariúna ficará a cargo dos Tenores do Brasil – Ricardo & Marcello, a partir das 19h.

A curadoria da festa acolheu uma fartura de pratos tipicamente italianos de diversas regiões do país da “bota”, boa parte delas disponível na Piazza Del Sale (Praça Salgada). Caso do bife à parmegiana com arroz branco e batata frita; da porchetta à moda de Ariccia (província de Roma), servida com batatas douradas com alecrim ou como lanche; e das massas recheadas: as nonnas devem surpreender os participantes ao prepararem versões com pitaya, espinafre e outros itens. Ah, as fogazzas, muito disputadas na edição da Festa Italiana realizada em Campinas/SP, também estarão disponíveis.

Os gelatos, a palha italiana, o tiramisu e outras sobremesas amadas em todo o mundo estarão na “Dolce Piazza”. Temática, a festa guarda ainda cantinhos especiais para a “Pasta Fatta a Mano” (massas artesanais), como lasanhas, nhoques, sorrentinos e mais; e comidas “Brasilianas e Variadas”, onde haverá pratos como costela e hambúrgueres.

Consulte a lista completa das operações gastronômicas neste material para ficar com água na boca.

“Parla, parla” mais!

Algumas ações exclusivas serão realizadas nesta festa italiana. Para começar, olha, “que massa”: os cerca de 1.300 corredores da 7ª Corrida Turística de Jaguariúna terão o privilégio de contar com algumas operações já funcionando na manhã de domingo para, assim, garantir uma excelente recuperação pós-

prova, “va bene”? Ah, a pré-prova também está garantida. “No sábado, os corredores terão R$ 10 reais de desconto para porção de espaguete ou de talharim, com molho a escolher, mediante apresentação de voucher oficial. Assim, já fazem sua reserva de carboidratos. Além disso, no domingo, os participantes da corrida que estiverem com a camiseta oficial da prova terão descontos em algumas operações, devidamente identificadas”, adianta Renata Tannuri Meneghetti, diretora executiva da Elo Produções, referindo-se à parceria com os organizadores da prova, a Partiu Corrida e a Associação de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariúna. A ideia é que os corredores possam descansar e usufruir de sombra, música, bebida e comida italiana da melhor qualidade com a calma que o domingão merece.

Para quem quer aprender mais sobre a cultura e a língua italiana, duas dicas preciosas. O Comitê dos Italianos no Exterior em São Paulo (Comites SP) fará a abertura do evento, na sexta-feira (6/9), às 19h, quando haverá autoridades ítalo-brasileiras participantes. No sábado (7/9), um pouquinho antes do grande show de Tony Angeli (às 20h), a professora Ilaria Bisanti, italiana nata, formada em Línguas pela Università di Lecce, na Itália, e sócia-proprietária da Accademia Italiana Pellegrini, dará uma aula de italiano aberta, ao-vivo.

Na tarde de domingo (8/9), às 16h30, um grande bingo será realizado para contribuir com a reforma da Igreja Matriz Centenária de Jaguariúna, edificação remanescente do núcleo original da cidade. Em 1894, o visionário Coronel Amâncio Bueno encomendou a primeira planta de Jaguariúna e uma capela dedicada à Santa Maria, padroeira. A igreja, marco zero, foi construída no início do século 20, em estilo gótico- bizantino pelo engenheiro alemão Guilherme Giesbrecht. “100% da renda das cartelas do bingo será revertida às obras da igreja, bem como parte do lucro das vendas de vinho”, comenta Renata.

Enquanto isso, em todos os dias do evento, na parte interna do Boulevard, no Villaggio Di Produttori, além dos sete produtores e artesãos participantes da Festa Italiana e parceiros da Elo Produções, também haverá um grupo de 12 mulheres empreendedores do século 21 (@empreendedoras_21) divulgando seus trabalhos. Será uma bela oportunidade de prestigiar empresas locais e alavancar a economia criativa.

Confira a programação cultural – Programma Dei Concerti

Sexta-feira (6/9)

19h: Abertura oficial com autoridades

20h: Show de abertura com Enzo Schiani – Tributo ao Eros Ramazzotti

Sábado (7/9)

13h: Seleção Itália – Brasil

14h: Jonas Francisco – La Bella Itália 15h: Oficina Kids

16h: Fabinho Azevedo – Samba e Brasilidades

19h: Aula de Italiano ao vivo com Accademia Italiana Pellegrini 20h: Grande show com o italianíssimo Tony Angeli

Domingo (8/9)

7h30: Largada da 7ª Corrida Turística de Jaguariúna ***operações especiais para participantes

12h30: Coral Ítalo Brasileiro de Americana 14h: Desafio Musical

15h: Jonas Francisco e Marina Gabetta – La Bella Itália

16h30: Bingo Solidário 100% revertido para a reforma da Igreja Matriz Centenária de Jaguariúna 17h30: Dança Italiana

19h: Mega show de encerramento com os Tenores do Brasil – Ricardo & Marcello

Consulte a lista completa das operações gastronômicas neste material para ficar com água na boca.

SERVIÇO:

O quê: Festa Italiana – Viva la Nostra Gente de Jaguariúna

Quando: de 6 a 8 de setembro: das 18h às 22h na sexta-feira; e das 12 às 22h sábado e domingo.

Horário especial para atendimento dos corredores da 7ª Corrida Turística de Jaguariúna: a partir das 8h de domingo, 8/9. Onde: no Boulevard do Centro Cultural, ao lado da Estação da Maria Fumaça de Jaguariúna/SP e parte integrante do integra o roteiro turístico e cultural daquele município. Endereço: Boulevard Pedro Abrucêz

– Rua Amazonas, 600 – Jardim Santa Cruz, Jaguariúna – SP, CEP 13820-000.

Quanto: não paga para entrar, mas pedimos que colaborem com as ações culturais e beneficentes; e doem macarrão e/ou ração para pets.

Realização: Elo Produções. Para mais informações, entre em contato. Instagram: @eloproducoes | #FestaItalianaElo #FoodVibeElo #Campinas #FestaItalianaVivaLaNostraGente | WhatsApp: +55 19 99733-

1398 (Renata).

Sobre a produtora: a Elo Produções é uma empresa nacional de comunicação integrada e eventos, presente no mercado desde 2000. Com sede em Campinas-SP, atende clientes nas áreas de assessoria de imprensa, organização e produção de eventos, treinamentos e consultoria de comunicação. Uma de suas marcas já amplamente reconhecida é o Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra que, em 2024, chega ao seu oitavo ano.

Comedoria da Festa Italiana – Viva la Nostra Gente de Jaguariúna Dolci Piazza – Praça Doce

Cannoli – chocolate/baunilha/café/doce de leite/pistache e limão siciliano Gelato com sabores variados

Tiramisu Palha Italiana

Doces variados

Piazza Del Sale – Praça Salgada

Polenta mole ao sugo ou bolonhesa gratinada no forno, servida com uma fatia de pão italiano Bife à parmegiana com arroz branco e batata frita

Lasanha de berinjela

Frango a passarinho com polenta frita e porção de polenta

Lanches de pernil, linguiça e costela

Porchetta – a bem tradicional Ariccia (província de Roma) com batatas douradas com alecrim ou lanche Fogazza

Pizza

Pane e Antipasti – Antepastos e pães

Pasta Fatta a Mano

Lasanha Tradicional Bolonhesa/Lasanha quatro queijos na massa verde/ Lasanha da Nona (branca com ragu de carne, queijo brie e gorgonzola)

Nhoque recheado (mozzarella/gorgonzola/ricota com nozes)

Pasta Italiana

Spaghetti OU Talharim com molho sugo, branco ou bolonhesa servido com uma fatia de pão italiano e queijo ralado

Caneloni com molho sugo, branco ou bolonhesa servido com uma fatia de pão italiano e queijo ralado

“Brasilianas e Variadas”

Costela

Batata Recheada Espetinhos Crepe Hamburguer Batata Frita

Villaggio di Produttori

Alameda dedicada a produtores e expositores de queijos, mel, charcutaria, vinhos, cachaça, licores, antepastos, geleias, artesanato e acessórios

Para beber

Cerveja artesanal (vários estilos) Caipirinhas e drinks especiais Sucos naturais

Vinhos para beber e levar

Piazza Dei Bambini – Área kids

Área infantil com muita diversão: infláveis, jump e passeio de trenzinho

Todas as operações e a programação cultural estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Fotos Leonardo Cruz