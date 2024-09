Dupla é presa em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento em Mogi Guaçu

Na manhã desta quarta-feira, 11 de setembro, a equipe do CGP-1 realizava patrulhamento preventivo no bairro Jardim São Martinho, em Mogi Guaçu, quando visualizou uma movimentação suspeita envolvendo um veículo Ford Fiesta e um ciclista.

Ao observar a entrega de algumas sacolas, os policiais decidiram abordar os envolvidos. Durante a revista, foram encontrados, nas mãos do ciclista, cinco invólucros contendo 70 microtubos de uma substância que aparentava ser cocaína. Já no interior do veículo, conduzido pelo motorista, foram localizados R$ 12,00 em espécie.

Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão e, com o apoio do CFP, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária. A autoridade policial registrou o flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após o cumprimento das formalidades legais, os indiciados foram encaminhados à cela provisória, onde permaneceram à disposição da Justiça. O veículo foi removido ao pátio.