ACE Holambra vai sediar Câmara de Arbitragem

Serviço será formalizado em breve

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra sediará um novo serviço: Câmara de Mediação e Arbitragem. Em uma reunião com diretores na manhã de 25 de setembro, o serviço foi apresentado à ACE pelo advogado e diretor técnico da Câmara Empresarial de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial (Cemaac), Guilherme Giussani.

A Câmara será constituída com a proposta de facilitar, principalmente, o conflito de questões empresariais, entre outros casos. A apresentação oficial do serviço acontecerá em breve na Associação Comercial para associados e interessados.

Tanto associados quanto não associados poderão recorrer à Câmara. Filiados à ACE terão condições especiais para utilizar o serviço.

O que é uma Câmara de Arbitragem?

Uma Câmara de Mediação e Arbitragem administra procedimentos para a resolução de conflitos, por meio da mediação e da arbitragem:

Mediação – Uma terceira pessoa, neutra e capacitada, facilita a comunicação e a geração de novas opções para solução da disputa pelas próprias partes.

Arbitragem – As partes indicam árbitros que irão dar a solução para o caso, sem a participação do judiciário.

As câmaras de mediação e arbitragem podem ser acionadas por pessoas físicas ou jurídicas, em âmbito nacional ou internacional, para a resolução de conflitos nas áreas cível e comercial.

As decisões tomadas em câmara de arbitragem têm a mesma validade do Poder Judiciário. A arbitragem oferece vantagens como a rapidez, a informalidade, a especialização e o baixo custo.