Emoção em campo: começa a 21ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador neste fim de semana

A bola vai rolar com o início da 21ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador, uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo local. O pontapé inicial acontece neste sábado, 26 de abril, com dois confrontos no Estádio Municipal José Ferreira Neto.

Organizado pelo Departamento Municipal de Esportes, vinculado à Secretaria de Educação, o torneio reúne atletas a partir de 16 anos, representando a força e a paixão da comunidade.

A rodada de abertura começa em clima de decisão: às 13h30, o Rincão enfrenta o CSKA, seguido pelo duelo entre Paulista e Fazendinha, às 15h15, encerrando o primeiro dia. No domingo, a disputa segue logo cedo: às 8h, o 100 Limites encara o São Judas F.C., e na sequência, Explosão e Figueirense fecham o primeiro fim de semana da competição.

Para o coordenador municipal de Esportes, Paulo Marcelino de Oliveira Filho, o impacto vai além das quatro linhas: “O esporte transforma, une gerações e movimenta toda a cidade. O Campeonato Amador é mais do que competição — é celebração do talento, da dedicação e do espírito esportivo dos nossos atletas.”

Ao todo, 14 equipes entram em campo em busca do título, em uma jornada que segue até 8 de junho, com partidas programadas para todos os finais de semana.