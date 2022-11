Emprego: hora de conquistar uma vaga temporária de fim de ano

São Paulo, 10 de Novembro de 2022 – As festas de final de ano esquentam

os corações. Mas aquecem, sobretudo, a indústria, o varejo, o turismo

e os serviços. A demanda de consumo aumenta, e, com ela, cresce também

a oferta de vagas temporárias de trabalho. A razão é simples: as

empresas investem em contratações para suprir os desejos e as

necessidades dos seus clientes por serviços e produtos.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

(CNC) prevê a contratação de 109,4 mil trabalhadores temporários

neste final de 2022 para atender às vendas no varejo. O contingente

será necessário para dar conta do aumento previsto de 2,1% para as

vendas relativas ao Natal deste ano. Para quem precisa se recolocar no

mercado de trabalho, esta pode ser uma excelente oportunidade.

“A maioria das empresas dos setores de varejo, serviços, turismo e

indústria costuma reforçar o quadro de pessoal entre o final de

outubro e o início de dezembro. Este é o período com maior

sazonalidade empregatícia, tanto no Brasil como em outros países. Há

uma intensa movimentação na economia, o que contribui para a oferta de

oportunidades de emprego temporário”, explica a consultora de

carreiras Karine Camuci, fundadora da Você Empregado [6], consultoria

especializada em recolocação profissional.

A especialista destacou 3 dicas (e 1 bônus) para quem almeja conquistar

uma vaga temporária de fim de ano:

#1 – Identificação: na hora de concorrer a uma vaga temporária, o

candidato deve priorizar as oportunidades mais condizentes com o seu

perfil. Vale fazer um levantamento das empresas que estão contratando e

que correspondam aos objetivos do profissional. Trabalhar onde (e com o

quê) se identifica contribui diretamente para o bom desempenho e para

uma eventual efetivação;

#2 – Currículo: a preparação de um bom currículo é fundamental para

concorrer a qualquer vaga de emprego. Para uma oportunidade temporária

não é diferente. Um currículo eficaz deve destacar, resumidamente, as

principais experiências, competências e a evolução na carreira. Como

a maioria das vagas de final de ano é para os setores de varejo,

serviços, turismo e indústria, aqui também vale destacar as aptidões

para trabalhar nesses segmentos;

#3 – Disposição: uma condição indispensável para concorrer a uma

vaga temporária é ter disposição para o trabalho. Para dar conta da

demanda de consumo, o candidato deve mostrar-se disposto a encarar o

desafio e se comprometer com o ritmo de trabalho da empresa. Aqueles que

alcançam acabam destacando-se pelo bom desempenho;

#Bônus – Efetivação: após passar pelo processo seletivo e ser

contratado para a vaga temporária, o profissional precisa mostrar a que

veio. É a hora de se esforçar para ser efetivado. Inúmeras empresas

dão preferência à contratação de profissionais que se destacaram no

período de final de ano. Portanto, vale a pena se dedicar para

conquistar a tão sonhada efetivação. Iniciar um novo ano empregado é

um belo (re)começo.

Você Empregado – É uma consultoria de recolocação profissional que

presta os serviços de criação, reestruturação e revisão de

currículos; revisão de perfis no LinkedIn; preparo e simulação para

entrevistas de emprego; além de orientação profissional para

planejamento, desenvolvimento ou transição de carreira, atendendo

tanto empresas quanto pessoas físicas. Com atendimento personalizado, a

Você Empregado orienta os serviços para as necessidades individuais de

cada cliente. “Com uma estratégia de recolocação profissional bem

desenhada, um currículo e um perfil no LinkedIn atrativos, além de uma

preparação assertiva para entrevista, é possível conquistar um novo

emprego em até três meses”, garante Karine Camuci.

“A Você Empregado nasceu com o objetivo de ajudar profissionais a se

recolocarem no mercado de trabalho. Os conhecimentos que adquiri por

meio de muita pesquisa, treinamentos e aplicação na minha própria

carreira estão ajudando profissionais das mais diversas áreas a

conseguirem um novo emprego. Em um país como o Brasil, no qual os

índices de desocupação são indecorosos, vejo o meu trabalho como

carregado também de um propósito social”, finaliza a empreendedora.