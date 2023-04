“Empresa contratada para realizar asfaltamento no Benvenuto destrói parte da rede de água”, afirma Saean

Autarquia faz alerta sobre falta de água no bairro; Abastecimento será normalizado após reparo

Uma rede de água do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) está passando por manutenção nesta quinta-feira (20) no bairro Benvenuto. Os danos, de acordo com o Saean, vieram de ação promovida pela empresa contratada pelo loteador do bairro para realizar o asfaltamento no Benvenuto. A autarquia faz alerta sobre falta de água.

Segundo o Saean, devido ao prejuízo, o registro do bairro Benvenuto está temporariamente fechado para conserto do vazamento. “O abastecimento será normalizado quando o reparo for finalizado”, pontuou.

A autarquia emitiu a seguinte nota: “A empreiteira responsável pelo asfaltamento do bairro Benvenuto danificou a rede de água. O registro geral do bairro está fechado para conserto do vazamento. Haverá falta de água e o abastecimento será normalizado assim que realizarem o reparo”.

COLORAÇÃO

O Saean alerta ainda para a mudança temporária na coloração da água no retorno do abastecimento. “A alteração da cor não tem relação com a qualidade da água. É uma consequência exclusiva da paralisação”, afirma o setor técnico.

Tanto a situação da falta de água quanto a coloração diferente devem ser normalizadas assim que a manutenção for finalizada.

Informações sobre vazamentos e outros problemas relacionados à rede de água e esgoto do município podem ser reportados à autarquia através do 0800 775 4944 ou pelo WhatsApp do Saean (19) 9.9663-6593