ETEC Pedro Ferreira Alves abre inscrições para Vestibulinho do 2º semestre em Santo Antônio de Posse, em parceria com a Prefeitura

A ETEC Pedro Ferreira Alves, em parceria com a Prefeitura de Santo Antônio de Posse, está com inscrições abertas para o Vestibulinho do 2º semestre de 2025. A iniciativa oferece uma classe descentralizada no município, sediada na EMEF Mario Bianchi, com o curso técnico em Contabilidade, no período noturno, com 40 vagas disponíveis.

As inscrições devem ser feitas de 12 de maio a 10 de junho de 2025, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 30,00. O exame será aplicado no dia 06 de julho.

O curso é gratuito e voltado para jovens e adultos que buscam qualificação profissional de qualidade. A formação técnica em Contabilidade prepara o aluno para atuar em áreas como escrituração fiscal e contábil, controle financeiro, custos e rotinas administrativas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3862-0888 / 3862-0177 ou pelo e-mail E096AC@cps.sp.gov.br.