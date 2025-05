Câmara de Holambra participa do V Fórum Brasil de Gestão Ambiental

Evento discute soluções sustentáveis, Agenda 2030 e fortalece atuação municipal em políticas ambientais

A Câmara Municipal de Holambra marcou presença na abertura do V Fórum Brasil de Gestão Ambiental (FBGA), que ocorre entre os dias 21 e 23 de maio, no Centro de Convenções (Pavilhão Expoflora). Reconhecido como o mais relevante evento ESG do país, o FBGA reuniu especialistas, gestores públicos, empresários e organizações da sociedade civil para debater soluções sustentáveis e os desafios da Agenda 2030. A sigla ESG refere-se a práticas voltadas para o meio ambiente (Environmental), responsabilidade social (Social) e governança ética e transparente (Governance), pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável.

A participação do Legislativo municipal reforça o compromisso da Câmara com o diálogo em torno da sustentabilidade, da justiça social e do desenvolvimento responsável. Temas como mudanças climáticas, mercado de carbono, equidade de gênero e erradicação da pobreza estiveram entre os destaques do evento, promovendo reflexões importantes para políticas públicas mais eficazes e alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Representando o Poder Legislativo de Holambra, estiveram presentes o presidente da Câmara, Cido Urso, e os vereadores Eduardo Silva, Fabiano Soares, Hermindo Félix, Jô da Farmácia e Serjão. Ao lado de autoridades e especialistas, os parlamentares participaram de painéis, debates e oficinas práticas que ampliaram a visão sobre governança ambiental e o papel dos municípios na construção de um futuro mais sustentável.

“A participação da Câmara nesse tipo de evento é fundamental para que possamos alinhar nossas ações legislativas às boas práticas de sustentabilidade e inovação social”, destacou o presidente Cido Urso. Os vereadores ressaltaram ainda a importância da troca de experiências e do fortalecimento da atuação municipal nas pautas ambientais, reafirmando o compromisso da Casa com políticas públicas mais conscientes e duradouras.