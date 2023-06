ENCONTRO BRASILEIRO DE AUTOS ANTIGOS CELEBRA O ANTIGOMOBILISMO NO CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA

O Especializada em receber grandes eventos, a região do Circuito das

Águas Paulista se destaca mais uma vez ao sediar o 8º Encontro

Brasileiro de Autos Antigos, que acontece de 8 a 11 de junho, em Águas

de Lindoia. Em uma área de quase 70 mil metros quadrado, a pequena

cidade do interior de São Paulo se transforma no cenário perfeito para

o maior evento do antigomobilismo brasileiro.

O destaque do encontro é a exposição a céu aberto na Praça Adhemar

de Barros, onde automóveis antigos de colecionadores e clubes de todo o

país se reúnem. A expectativa é que mais de 1000 veículos estejam

presentes, incluindo carros clássicos, originais, restaurados, hot

rods, streets e até mesmo caminhões antigos.

Além da exposição, o evento oferece uma área com mais de 700

veículos à venda, proporcionando uma grande oportunidade para os

amantes e colecionadores encontrarem verdadeiras relíquias

automobilísticas. O encontro conta com a maior feira de peças,

antiguidades e artigos para restauração da América Latina.

Para complementar a experiência, em uma área de mais de 1,5 mil metros

quadrados, é montado um verdadeiro festival gastronômico de Food

Trucks, com grande variedade de alimentos e bebidas.

O gestor do Cicap destaca que o Encontro Brasileiro de Autos Antigos

atesta que a região oferece uma estrutura completa para a realização

de grandes eventos. “Possuímos centro de convenções e diversos outros

espaços multiuso adequados para os mais diferentes formatos de eventos.

Com cerca de 30 mil leitos disponíveis e expertise na organização de

feiras e eventos, o Circuito das Águas Paulista atrai visitantes do

Brasil e de outros países para desfrutar de sua tranquilidade, natureza

e capacidade de sediar eventos de renome”, afirma.

O Cicap — Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo

Turístico do Circuito das Águas Paulista é formado pelas cidades de

Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte

Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e visa o desenvolvimento

econômico e turístico regional. O Cicap tem como sede a cidade de

Monte Alegre do Sul, com seu Prefeito, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha,

como presidente.

Mais informações: www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br

E-mail: contato@circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br

Endereço: Avenida Viriato Valente, 513, Centro, Monte Alegre do Sul/SP